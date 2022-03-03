Bursa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
2022-03-03 13:10:28
Otoyolun Orhangazi Tüneli yakınında seyreden Çağdaş Çelik idaresindeki 03 HK 335 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, Sezer Dönmez'in kullandığı kule vinç taşıyan tıra arkasından çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere de çarptıktan sonra durabildi.
Bursa'da otomobil kule vinç taşıyan tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kazada, otomobil sürücüsü Çelik ile aynı araçta bulunan 33 yaşındaki Ömer Kürşad Durukan, Bahadır Bakay ve Kadir Keskin yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durukan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. .
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