DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Dönmez: Gaz kaçağını kış sonrası tamir edelim dedik, İran kabul etmedi
İstanbul-Ankara yolu kapalı mı? D-100 TEM Ankara-İstanbul yönü açıldı mı?
Ekonomist Batırel'den gram altın için yeni tahmin
Bitter çikolatanın inanılmaz faydası
İstanbul- Ankara karayolu trafiğe açıldı
Halil Ergün: Ben yetmez bile demedim, doğrudan 'evet' dedim
Çöpten biber toplayan tantunici hangisi, nerede? Kadıköy'de çöpten biber toplanan tantuni restoranı adı ne?
Balıkesir depremi sonrası kritik uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Fatma Girik koronavirüs nedeniyle mi öldü? Fatma Girik'in ölüm sebebi Kovid-19 mu? Fatma Girik koronadan mı öldü?
Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu Başkanı: Cezaevinde yatanların gerçek fail olduğuna inanmıyorum
Muharrem İnce'nin partisinde deprem!
İstanbul'da anaokulu ve kreşler tatil mi? Ana sınıfı, anaokulu ve kreşlerde kar tatili var mı?
Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik neden öldü? Fatma Girik ölüm sebebi ne?
'Hükümet emeklileri kaybetti'
Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu açıklaması nedir? Sezen Aksu Hz.Adem ve Hz. Havva şarkısı açıklaması nedir?

TIMETURK / GENEL / Bursa'da engelli ve hamile memurlar idari izinli mi? Bursa'da kamu personelleri kaç gün izinli?

Bursa'da engelli ve hamile memurlar idari izinli mi? Bursa'da kamu personelleri kaç gün izinli?

Bursa'da engelli ve hamile memurlar idari izinli mi? Bursa'da kamu personelleri kaç gün izinli? Yoğun kar yağışları Bursa'da da etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle Bursa'da engelli ve hamile kamu personellerini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat açıklamasında 24-25 Ocak tarihlerinde engelli ve hamile memurlara idari izin verildiğini duyurdu.

3 Saat Önce
2022-01-24 08:58:55
Bursa'da engelli ve hamile memurlar idari izinli mi? Bursa'da kamu personelleri kaç gün izinli?

Bursa'da engelli ve hamile memurlar idari izinli mi? Bursa'da kamu personelleri kaç gün izinli? Yoğun kar yağışları Bursa'da da etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle Bursa'da engelli ve hamile kamu personellerini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat açıklamasında 24-25 Ocak tarihlerinde engelli ve hamile memurlara idari izin verildiğini duyurdu.

Bursa'da Cuma akşamından itibaren başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle önemli tedbirler de açıklandı. Açıklamayı Bursa Valisi Canbolat yaptı.

Bursa'da engelli ve hamile memurlar idari izinli mi?

Bursa Valisi Yakup Canbolat youn kar yağışının olumsuzluklara neden olduğunu belirtti. Canpolat açıklamasında il genelinde soğuk hava ile kar yağışına bağlı oluşabilecek buzlanma, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağını belirtti.

Bursa'da hamile ve engelliler kaç gün izinli?

Bursa Valisi Yakup Canbolat açıklamasında engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli olacağını belirtti.

Bursa hava durumu

Bursa'da kar yağışlarının bir kaç gün daha sürmesi bekleniyor. Bursa'da bir süre daha hava sıcaklıkları sıfırın altında seyredecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş