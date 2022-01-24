Bursa'da engelli ve hamile memurlar idari izinli mi? Bursa'da kamu personelleri kaç gün izinli? Yoğun kar yağışları Bursa'da da etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle Bursa'da engelli ve hamile kamu personellerini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat açıklamasında 24-25 Ocak tarihlerinde engelli ve hamile memurlara idari izin verildiğini duyurdu.

Bursa'da engelli ve hamile memurlar idari izinli mi? Bursa'da kamu personelleri kaç gün izinli? Yoğun kar yağışları Bursa'da da etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışları nedeniyle Bursa'da engelli ve hamile kamu personellerini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat açıklamasında 24-25 Ocak tarihlerinde engelli ve hamile memurlara idari izin verildiğini duyurdu.

Bursa'da Cuma akşamından itibaren başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle önemli tedbirler de açıklandı. Açıklamayı Bursa Valisi Canbolat yaptı.

Bursa'da engelli ve hamile memurlar idari izinli mi?

Bursa Valisi Yakup Canbolat youn kar yağışının olumsuzluklara neden olduğunu belirtti. Canpolat açıklamasında il genelinde soğuk hava ile kar yağışına bağlı oluşabilecek buzlanma, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağını belirtti.

Bursa'da hamile ve engelliler kaç gün izinli?

Bursa Valisi Yakup Canbolat açıklamasında engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli olacağını belirtti.

Bursa hava durumu

Bursa'da kar yağışlarının bir kaç gün daha sürmesi bekleniyor. Bursa'da bir süre daha hava sıcaklıkları sıfırın altında seyredecek. .