Bursa'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Bursa'da deprem hangi ilçede oldu? Deprem merkez üssü neresi? Bursa'da bir deprem daha meydana geldi. Sabah meydana gelen depremin ardından yaşanan yeni deprem Bursa'da vatandaşları tedirgin etti. Depremin şiddeti ve nerede olduğuna dair de ilk açıklama geldi.

Bursa'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Bursa'da deprem hangi ilçede oldu? Deprem merkez üssü neresi? Bursa'da bir deprem daha meydana geldi. Sabah meydana gelen depremin ardından yaşanan yeni deprem Bursa'da vatandaşları tedirgin etti. Depremin şiddeti ve nerede olduğuna dair de ilk açıklama geldi.

Bursa'da bir deprem daha meydana geldi. Bursa ve çevre illerden hissedilen depremin şiddeti vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bursa'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç?

Bursa'da saat 17. 10 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğünün ise 4.3 olduğu açıklandı.

Bursa'da deprem hangi ilçede oldu?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Depremin merkez üsse Mustafakemalpaşa ilçesi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi son depremler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.03.22 17:10:55 40.0655 28.6430 7.4 -.- 4.2 -.- KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel 2022.03.22 17:04:29 34.9103 23.4018 9.8 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.03.22 17:02:30 34.8408 23.2198 16.7 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.03.22 15:04:35 36.0900 28.6787 24.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2022.03.22 14:18:20 35.7438 23.4105 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.03.22 13:12:45 38.1920 34.3117 10.3 -.- 1.8 -.- KITRELI-CIFTLIK (NIGDE) İlksel 2022.03.22 12:50:27 35.2698 25.2948 15.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.03.22 12:35:24 37.2900 31.8898 0.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2022.03.22 12:34:06 38.0387 32.8590 0.0 -.- 1.5 -.- ZENCIRLI-KARATAY (KONYA) İlksel 2022.03.22 11:51:43 40.1345 41.1345 2.8 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel 2022.03.22 11:46:22 40.0902 38.8887 9.3 -.- 2.0 -.- YENICE-CAMOLUK (GIRESUN) İlksel 2022.03.22 11:44:49 40.0468 28.6087 5.4 -.- 1.5 -.- KILLIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel 2022.03.22 11:31:55 39.7897 30.4778 0.0 -.- 1.9 -.- TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel 2022.03.22 10:14:30 40.1195 32.1370 11.4 -.- 2.1 -.- AKKAYA-AYAS (ANKARA) İlksel 2022.03.22 09:28:55 35.9938 28.9723 14.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel