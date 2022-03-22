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TIMETURK / GENEL / Bursa'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Bursa'da deprem hangi ilçede oldu? Deprem merkez üssü neresi?

Bursa'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Bursa'da deprem hangi ilçede oldu? Deprem merkez üssü neresi?

Bursa'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Bursa'da deprem hangi ilçede oldu? Deprem merkez üssü neresi? Bursa'da bir deprem daha meydana geldi. Sabah meydana gelen depremin ardından yaşanan yeni deprem Bursa'da vatandaşları tedirgin etti. Depremin şiddeti ve nerede olduğuna dair de ilk açıklama geldi.

3 Saat Önce
2022-03-22 17:20:56
Bursa'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Bursa'da deprem hangi ilçede oldu? Deprem merkez üssü neresi?

Bursa'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç? Bursa'da deprem hangi ilçede oldu? Deprem merkez üssü neresi? Bursa'da bir deprem daha meydana geldi. Sabah meydana gelen depremin ardından yaşanan yeni deprem Bursa'da vatandaşları tedirgin etti. Depremin şiddeti ve nerede olduğuna dair de ilk açıklama geldi.

Bursa'da bir deprem daha meydana geldi. Bursa ve çevre illerden hissedilen depremin şiddeti vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bursa'da depremin şiddeti büyüklüğü kaç?

Bursa'da saat 17. 10 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğünün ise 4.3 olduğu açıklandı.

Bursa'da deprem hangi ilçede oldu?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Depremin merkez üsse Mustafakemalpaşa ilçesi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

bursa_deprem

Kandilli Rasathanesi son depremler 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.03.22 17:10:55  40.0655   28.6430        7.4      -.-  4.2  -.-   KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                  İlksel
2022.03.22 17:04:29  34.9103   23.4018        9.8      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.03.22 17:02:30  34.8408   23.2198       16.7      -.-  3.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.03.22 15:04:35  36.0900   28.6787       24.8      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.03.22 14:18:20  35.7438   23.4105        5.0      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.03.22 13:12:45  38.1920   34.3117       10.3      -.-  1.8  -.-   KITRELI-CIFTLIK (NIGDE)                           İlksel
2022.03.22 12:50:27  35.2698   25.2948       15.5      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.03.22 12:35:24  37.2900   31.8898        0.0      -.-  2.0  -.-   MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)                        İlksel
2022.03.22 12:34:06  38.0387   32.8590        0.0      -.-  1.5  -.-   ZENCIRLI-KARATAY (KONYA)                          İlksel
2022.03.22 11:51:43  40.1345   41.1345        2.8      -.-  1.8  -.-   KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM)                     İlksel
2022.03.22 11:46:22  40.0902   38.8887        9.3      -.-  2.0  -.-   YENICE-CAMOLUK (GIRESUN)                          İlksel
2022.03.22 11:44:49  40.0468   28.6087        5.4      -.-  1.5  -.-   KILLIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                   İlksel
2022.03.22 11:31:55  39.7897   30.4778        0.0      -.-  1.9  -.-   TEPEBASI (ESKISEHIR)                              İlksel
2022.03.22 10:14:30  40.1195   32.1370       11.4      -.-  2.1  -.-   AKKAYA-AYAS (ANKARA)                              İlksel
2022.03.22 09:28:55  35.9938   28.9723       14.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
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