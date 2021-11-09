Bursa'da 10 Kasım'da otobüsler ücretsiz mi? BURULAŞ 10 Kasım'da (otobüs-metro-tramvay) bedava mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Türkiye'nin her köşesinde etkinlikler ve anma programları düzenleniyor. Bursa'da da Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri yapılacak. Bu etkinliklere katılmak isteyen Bursalılar 10 Kasım'da Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Bursa'da BURULAŞ seferleri 10 Kasım'da bedava mı? 10 Kasım Bursa otobüsler indirimli mi?

Bursa'da 10 Kasım'da otobüsler ücretsiz mi? BURULAŞ 10 Kasım'da (otobüs-metro-tramvay) bedava mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Türkiye'nin her köşesinde etkinlikler ve anma programları düzenleniyor. Bursa'da da Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri yapılacak. Bu etkinliklere katılmak isteyen Bursalılar 10 Kasım'da Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Bursa'da BURULAŞ seferleri 10 Kasım'da bedava mı? 10 Kasım Bursa otobüsler indirimli mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayta gözlerini yummasının üzerinden tam 83 yıl geçti. 83 yıldır her 10 Kasım'da hayat duruyor. Her 10 Kasım'da ülkemizde ülkemizde Atatürk'ü Anma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Bursa'da da bir çok etkinlik ve anma programı düzenlenecek. Programlara katılmak isteyen Bursalılar "Bursa'da 10 Kasım'da otobüsler ücretsiz mi? 10 Kasım'da BURULAŞ (otobüs-metro-tramvay) bedava mı?" sorusuna yanıt arıyor.

10 Kasım'da Bursa'da otobüsler ücretsiz mi?

10 Kasım günü Bursa'da işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak edip araştırıyor. 10 Kasım'da Bursa'da toğlu taşımalar normal ücret tarifesi üzerinden hizmet verecektir. BURULAŞ (otobüs-metro-tramvay) 10 Kasım günü ücretsiz değildir.

10 Kasım'da BURULAŞ (otobüs-metro-tramvay) bedava mı?

10 Kasım'da tüm illerde şehir içi toplu taşımalar ücretli olarak devam edecektir. Bursa'da da tüm BURULAŞ seferlerinde normal ücret tarifesi uygulanacaktır.

BURULAŞ nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, Burtram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir. Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.