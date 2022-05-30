Bursa Bülbülü filmi ne zaman yayınlanacak? Bursa Bülbülü film oyuncuları kimler?

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbül'ün ne zaman ve nerede vizyona gireceği merak konusu oldu. Çekimlerine başlanan Bursa Bülbülü filminin vizyon tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Bursa Bülbülü ne zaman ve nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizde.