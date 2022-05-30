Bursa Bülbülü filmi ne zaman yayınlanacak? Bursa Bülbülü film oyuncuları kimler?
Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbül'ün ne zaman ve nerede vizyona gireceği merak konusu oldu. Çekimlerine başlanan Bursa Bülbülü filminin vizyon tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Bursa Bülbülü ne zaman ve nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
2022-05-30 18:45:55
Ata Demirer'in merakla beklenen Bursa Bülbülü filminin ne zaman ve hangi platformda vizyona gireceği merak ediliyordu. Çekimlerine başlanan Bursa Bülbülü filminin çekimlerinden paylaşılan sahnelerle seyirci heyecanla filmin başlayacağı tarihi aramaya başladı. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Bursa Bülbülü komedi türünde olacak. Ata Demirer, çekimler sırasında paylaştığı sahneler ve fotoğraflarla dikkat çekerken, filmin vizyona gireceği platform merak konusu oldu.
Bursa Bülbülü filminin hangi platformda yayınlanacağı henüz belli değil. Disney+ platformunda yayınlanacağı düşünülen Bursa Bülbülü filminin 14 Haziran'da başlayacağı iddia edildi. Eğer Bursa Bülbülü filmi iddia edildiği gibi Disney+ platformunda yayınlanırsa yaz bitmeden ekranlara gelecektir.
Bursa Bülbülü filminde yer alacak oyuncular şimdilik Tarık Pabupçuoğlu, Melek Baykal, Erkan Can, Özge Özacar, Erkan Can ve Cem Gelinoğlu olarak açıklandı.
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