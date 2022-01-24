Bursa at yarışları yapılacak mı? At yarışları ertelendi mi?
Yoğun kar yağışı at yarı<şlarını da etkiledi. TJK'dan yapılan resmi açıklamaya göre 24 Ocak Pazartesi günü yapılacak Bursa yarışları ertelendi. Hava koşullarının uygun olması halinde yarışların Perşembe günü yapılması planlanıyor.
2022-01-24 15:13:26
TJK'dan yapılan resmi açıklamaya göre 24 Ocak Pazartesi günü yapılacak Bursa yarışları ertelendi. Hava koşullarının uygun olması halinde yarışların Perşembe günü yapılması planlanıyor.
Bugün yapılması planlanan Bursa yarışları, yoğun kar yağışı ve pistte buzlanma nedeniyle Bursa Yarış Komiserler Kurulu tarafından aynı şartlar ve aynı programla 27 Ocak Perşembe gününe ertelendi. Bu yarışlarda oynanan biletlerin iade işlemleri başlamıştır.
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