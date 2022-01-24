Bursa at yarışları yapılacak mı? At yarışları ertelendi mi?

Yoğun kar yağışı at yarı<şlarını da etkiledi. TJK'dan yapılan resmi açıklamaya göre 24 Ocak Pazartesi günü yapılacak Bursa yarışları ertelendi. Hava koşullarının uygun olması halinde yarışların Perşembe günü yapılması planlanıyor.