'Burs ve kredi ödemeleri başladı'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mayıs, 6 olanlar 9 Mayıs, 8 olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.