Burhan Kuzu kimdir? Prof. Dr. Burhan Kuzu ölüm nedeni nedir? Prof. Dr. Burhan Kuzu kaç yaşında öldü? 1 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybeden TBMM'de 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti İstanbul milletvekili Burhan Kuzu'nun kim olduğu ve ölüm nedeni internette sıkça araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçiş sürecine önemli katkısı bulunan hukukçu Burhan Kuzu kaç yaşında öldü? İşte AK Parti eski milletvekili ve hukukçu Burhan Kuzu'nun hayatı ve biyografisi!

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu'nun kim olduğu internette sıkça araştırılıyor. AK Parti İstanbul eski milletvekili Burhan Kuzu'nun hayatı ve biyografisi...

Burhan Kuzu kimdir?

Burhan Kuzu 1 Ocak 1955 yılında dünyaya geldi. Burhan Kuzu 1 Kasım 2020 tarhinde vefat etti.

Burhan Kuzu Kayserilidir.

Dokuz çocuklu bir ailenin çocuğudur.

Burhan Kuzu'nun babası Ali Rıza Bey, annesi Zahide Hanım'dır.

Burhan Kuzu Türk akademisyen, anayasa hukukçusu ve siyasetçiydi.

Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu, Fransızca bilmekteydi.

30 yıl kadar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan TBMM'de 22, 23, 24 ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul milletvekili olarak yer almış; 23., 24. dönemlerde mecliste Anayasa Komisyonu başkanlığını yürütmüştür. Türkiye'de parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçiş döneminde önemli rolü olmuştur.

Köyde imamlık ve çiftçilik yapan babasını ortaokul yıllarında iken, annesini lise öğrencisi iken yitirdi. Güç koşullar altında eğitimine devam etti. İlk, orta ve lise öğrenimi boyunca tiyatro ile ilgilendi.

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra hakimlik ve kaymakamlık sınavını kazanarak, Tekirdağ'da kaymakamlık stajına başladı.[2][6] 1976 yılında üniversitede asistan kadrosuna alınınca akademisyen olmayı tercih etti; yüksek lisans ve doktora eğitimini de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Anayasa hukuku alanında çalıştı.

1980-1982 yılları arasında Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Avrupa Konseyi bursuyla araştırmalar yaptı. 1998 yılında profesör unvanı aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. Hukuk alanında makale ve kitaplar yayımladı. Uzun süre Polis Okulları'nda ders verdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Bir süre Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyeliği yaptı. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu başkanı oldu.

2002 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2007 ve 2011 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise giren Kuzu, partisi içinde uygulanan üç dönem kuralına takıldığı için Haziran 2015 genel seçimleri'nde aday olamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı.

Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak yeniden meclise girdi.

Kuzu, Türkiye'de %10'luk ülke seçim barajı uygulaması konusundaki tartışmalarda seçim barajının korunması gerektiğini savunmuştur.

Burhan Kuzu ölüm nedeni nedir?

1 Kasım 2020 tarihinde COVID-19'a bağlı olan sitokin fırtınası nedeniyle ölmüştür. Cenazesi ertesi gün Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.