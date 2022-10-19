Burhan Cahit Tekinliğ kimdir? Neşide Dırmıkçı, Burhan Cahit Tekinliğ olayı nedir? Ateş Yalazan köşe yazısında Salih Güney ve Kuzey Vargın arasında yaşanan olayı yazarken gazeteci Burhan Cahit Tekinliğ ile de çok şaşırtan tespitlerde bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından Burhan Cahit Tekinliğ'in kim olduğu ve kimi öldürdüğü de yeniden vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Burhan Cahit Tekinliğ kimdir? Neşide Dırmıkçı, Burhan Cahit Tekinliğ olayı nedir? Ateş Yalazan köşe yazısında Salih Güney ve Kuzey Vargın arasında yaşanan olayı yazarken gazeteci Burhan Cahit Tekinliğ ile de çok şaşırtan tespitlerde bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından Burhan Cahit Tekinliğ'in kim olduğu ve kimi öldürdüğü de yeniden vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

16 Ekim 1972 gecesinde Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Yılmaz Güney ile Kuzey Vargın arasında yaşanan kavga ve bıçaklama olayının detayları uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Kavganın başlamasının Burhan Cahit Tekinliğ adlı bir gazeteci nedneiyle olduğu Ateş Yalazan'ın köşe yazısında yer aldı. Yılmaz Güney o akşam bir gazeteci ile tartıştı ve Güney ölümden döndü, Kuzey Vargın ise ceza evine girdi. Tartışma yaşanan gazetecinin Burhan Cahit Tekinliğ olduğu öğrenildi. Burhan Cahit Tekinliğ daha sonra şok bir cinayetle gündeme gelmişti. Yaşanan olaydan sonra Burhan Cahit Tekinliğ'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Burhan Cahit Tekinliğ kimdir?

Beyoğlu'nda 2010 senesinde yaşanan korkunç cinayet hala hafızalarda tazeliğini koruyor. O cinayeti işleyen kişi ise Burhan Cahit Tekinliğ çıktı. 61 yaşındaki Neşide Dırmıkçı'yı, aralarında çıkan kavgada öldürdükten sonra, cesedi ortadan kaldırmak için elektrikli testere ile parçalayan Burhan Cahit Tekinliğ tutuklandı.

Burhan Cahit Tekinliğ “İçtiği zaman olmadık hakaretler ediyordu. Evden ayrılmak isteyince elinde bıçakla kapının önünde dikildi” dedi. Burhan Cahit Tekinliğ'in, aşırı sıcağın da etkisiyle cesetten çıkan kokuyu bastırmak için eve parfüm sıktığı belirlendi. Pişman olduğunu söyleyen Burhan Cahit Tekinliğ, “Rezil oldum” dedi.

Burhan Cahit Tekinliğ, polise, Neşide Dırmıkçı ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve aynı mahallede birlikte büyüdüklerini söyledi. Üç çocuk babası Burhan Cahit Tekinliğ, 20 yıl önce eşinden boşandığını 10 yıl önce de Neşide Dırmıkçı ile tesadüfen karşılaştığını anlattı. Bu karşılaşmadan sonra birlikte yaşamaya başladıklarını belirten Burhan Cahit Tekinliğ, “İçtiği zaman beni aldığım 750 lira emekli maaşım yüzünden bile aşağılıyordu” dedi.