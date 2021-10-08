Burhan Akbudak kimdir? Milli güreşçi Burhan Akbudak nereli, kaç yaşında? Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda ülkemizi başarılı şekilde temsil eden güreşçimiz Burhan Akbudak'ın kim olduğu güreş severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte turnuvada rakiplerini bir bir eleyen Burhan Akbudak'ın hayatı ve biyografisi...

Burhan Akbudak kimdir? Milli güreşçi Burhan Akbudak nereli, kaç yaşında? Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda ülkemizi başarılı şekilde temsil eden güreşçimiz Burhan Akbudak'ın kim olduğu güreş severler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte turnuvada rakiplerini bir bir eleyen Burhan Akbudak'ın hayatı ve biyografisi...

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi başarılı ile temsil eden Burhan Akbudak minderde rakiplerini tek tek eleyerek adını finale yazdırdı. Aldığı her galibiyette Türkiye'yi sevince boğan milli güreşçi Burhan Akbudak'ın kim olduğu ve nereli olduğu da son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Burhan Akbudak'ın hayatı...

Burhan Akbudak kimdir?

Burhan Akbudak 1 Haziran 1995 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

26 yaşında olan Burhan Akbudak milli güreşçidir. Burhan Akbudak ülkemizi grekoromen stilde 82 kiloda temsil etmektedir.

Kayseri Şeker Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren Burhan Akbudak Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 74 kiloda Burhan Akbudak, gümüş madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen U23 Dünya güreş şampiyonasında grekoromen stil yapılan final müsabakalarıyla sona ererken 80 kiloda Burhan Akbudak Gürcü rakibi Lasha Gobadze'yi finalde 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ise grekoromen stil 82 kiloda adını finale yazdıran Burhan Akbudak Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile altın madalya mücadelesi verecek.

Burhan Akbudak Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla geçti.

Ardından ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yendi.

Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Grekoromen güreş nedir?

Grekoromen, ayaklara dokunmadan icra edilen güreş şeklidir. Rakipler biribirlerinin ayak ve bacaklarına dokunmadan güreşirler.

Grekoromen güreş stilinde belden yukarısı ile oyun taktik edilir. Ayakla oyun yapılmaz ve rakibin hücumu engellenmez. Bu stil Avrupa ülkelerinde yaygındır. Grekoromen güreş stilini ilk uygulayan Türk güreşçileri: Koca Yusuf, Kara Ahmed, Hergeleci İbrahim. Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet, Adalı Halil, Mandıralı Ahmet ve Kara Osman'dır.

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