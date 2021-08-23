Burdur'da sağlık çalışanları darp edildi: 3 gözaltı

Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darp edip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Darp edilen hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.