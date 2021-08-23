Burdur'da sağlık çalışanları darp edildi: 3 gözaltı
Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darp edip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Darp edilen hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
2021-08-23 06:49:36
Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darp edip, güvenlik görevlilerine saldırdı.
Olay, Burdur Devlet Hastanesi acil serviste yaşandı. Hastaneye giden 16 yaşındaki çocuğun koluna enjeksiyon yapıldı.
İddiaya göre, çocuğun kolunun acıtıldığı gerekçesiyle aile müdahaleyi yapan hemşireye saldırdı.
Hemşireyi korumaya çalışan güvenlik personeli de saldırıya uğradı.
Darp edilen hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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