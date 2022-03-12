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TIMETURK / GENEL / Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı... Burcu Esmersoy'un vasiyeti nedir? Burcu Esmersoy ne dedi?

Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı... Burcu Esmersoy'un vasiyeti nedir? Burcu Esmersoy ne dedi?

Yılların sunucu ve oyuncusu Burcu Esmersoy geçen gün katıldığı bir davette vasiyetini hazırladığını açıkladı. Burcu Esmersoy'un vasiyeti nedir? Burcu Esmersoy ne dedi? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-03-12 13:53:28
Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı... Burcu Esmersoy'un vasiyeti nedir? Burcu Esmersoy ne dedi?

Bir gözlük markasının katalog çekimlerine katılan Burcu Esmersoy, vasiyetini hazırladığı söyledi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü sunucu, "Sosyal medyadan evlilik teklifleri alıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Yaptıpı açıklamada Burcu Esmersoy, "Eskidendi o. Benden umudu kestiler. Artık 50 yaşındayım. İki kere evlenmiş, boşanmış kadına sosyal medyadan böyle bir teklifle kimse gelmez diye düşünüyorum." dedi.

Ünlü isim, ayrıca vasiyetini hazırladığını da söyledi. Babasının kendisine ve annesine geçmişte şiddet uyguladığı bilinen Esmersoy, vasiyeti hakkında, "Siz vefat ederseniz mal varlığınız istemediğiniz insanlara da gidebilir. Bunun için önceden vasiyetimi hazırladım. Bir kısmını vakıflara ve kardeşime bağışladım." dedi. Hazırladığı vasiyette annesini ve kendisini hortumla döven babasının pay alamaması için elinden geleni yapan ünlü isim, mal varlığını üvey kardeşi, yeğeni ve yardım kuruluşlarına bıraktı.

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