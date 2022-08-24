Sunucu Burcu Esmersoy, 'Eskiden kendime medya maymunu diyordum' ifadesini kullandı.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler'in bu haftaki konuğu Burcu Esmersoy oldu.

Burcu Esmersoy, "Eskiden kendime medya maymunu diyordum. Şimdi hoşuma gitmiyor söylediğim laf. Benlik bir durum değildi, benim yaptığım, benim tercih ettiğim bir şey değildi, magazinin ihtiyaçlarına yönelik, çoğu zaman senin bile denk geldiğin dönem olmuştur. Malzemesizlikten kapının çalındığı zamanlar! Magazin programı sunmuş biri olarak magazinci arkadaşlara laf edecek bir insan değilim, kalp kırmadığı sürece, dürüstçe herkes her işi yapabilir. Sosyal medyayla güç benim elime geçti. Orada da yarış var. Seninle ilgili çok şey söyleniyor, oradan kendini ifade etmek zorunda kalıyorsun" diye konuştu.