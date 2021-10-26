Burcu Binici kimdir? Burcu Binici nereli, kaç yaşında? Başarılı oyuncu Burcu Binici rol aldığı dizlerde gösterdiği performans ile adından oldukça fazla söz ettirmeyi başarıyor. Burcu Binici son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde 'Deniz' karakterini canlandırıyor. İzleyiciler son günlerde Burcu Binici kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Profesyonel oyunculuk öncesi çeşitli işlerde çalışan Burcu Binici 2007 yılında 'Bir Bulut Olsam' Dizisi'nde rol alarak ilk defa kameralar karşısına geçmiştir. İşte son zamanların sıkça konuşulan oyuncularından Burcu Binici'nin hayatı ve özgeçmişi...

Burcu Binici kimdir? Burcu Binici nereli, kaç yaşında? Başarılı oyuncu Burcu Binici rol aldığı dizlerde gösterdiği performans ile adından oldukça fazla söz ettirmeyi başarıyor. Burcu Binici son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde "Deniz" karakterini canlandırıyor. İzleyiciler son günlerde Burcu Binici kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Profesyonel oyunculuk öncesi çeşitli işlerde çalışan Burcu Binici 2007 yılında "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde rol alarak ilk defa kameralar karşısına geçmiştir. İşte son zamanların sıkça konuşulan oyuncularından Burcu Binici'nin hayatı ve özgeçmişi...

Burcu Binici rol aldığı dizilerde gösterdiği oyunculuk performansı ile adından oldukça fazla bahsettiriyor. Bir çok dizide rol alan Burcu Binici son olarak ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol aldı. Bu rolünden sonra izleyiciler Burcu Binici kimdir? Burcu Binici nereli, kaç yaşında? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Burcu Binici kimdir?

Burcu Binici 6 Temmuz 1986 yılında Erzurum'da dnyaya geldi. Burcu Binici Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Burcu Binici 4 kardeşli ailenin en küçük kızı olarak doğmuştur.

Burcu Binici aslen Rize Hemşin'lidir.

Çocukluğu Aydın'da geçen Burcu Binici liseye kadar olan eğitimlerini Aydın'da tamamladı.

Küçük yaştan bu yana oyunculuk ve dansa merak salan Burcu Binici şan eğitimi almıştır.

Kısa süre bankacılık yapan Burcu Binici ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı alanlarda çalıştı.

Anadolu Ateşi'nin dans topluluğuna katılan Burcu Binici 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu.

Ardından 2010 yılında "Sensiz Yaşayamam" dizisinde rol aldı.

2010 yılınd "Dürüye'nin Güğümleri" dizisinde oynayan Burcu Binici performansı ile izleyicilerden tam not aldı.

Burcu Binici, 18 temmuz 2011 tarihinde yönetmen Eray Koçak ile evlendi 6 şubat 2012 tarihinde boşandı.

Burcu Binici filmleri ve dizileri:

Aşk Zamanı

Hayat Mucizelere Gebe

Erzurumlu Mümessil

Yalan Dolan

Firardayız

Alemde Bir Gece

Babaların Babası

Biz Babasız Büyüdük

Sarı Siyah

6 Mantı

Dürüye'nin Güğümleri

Bir Bulut Olsam

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.