Burç Akyol kimdir? Moda tasarımcısı Burç Akyol'un butik mağazası nerede? 34 yaşındaki Türk tasarımcı Burç Akyol ünlüleri giydirmeye devam ediyor. Son olarak Kendall Jenner'ın 2022 LACMA ART + Film Gala gecesinde göz kamaştıran kıyafetini tasarlayan Burç Akyol uluslararası alanda moda tasarımı konusunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Burç Akyol'un kim olduğu da moda ve tasarım ile yakından ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte Burç Akyol'un hayatı...

Burç Akyol kimdir? sorusu son zamanlarda moda ve tasarım konularına ilgi duyanlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ünlülere özel tasarladığı kıyafetler ve kostümler ile adından söz ettiren Burç Akyol kendi adıyla oluşturduğu marka ile yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Burç Akyol kimdir?

Burç Akyol gelecek vadeden moda tasarımcıları arasında gösteriliyor. Burç Akyol moda alaında kreaif fkirlere sahip, yenilikçi tasarımlar sunan bir moda tasarımcısı ve stilisttir.

Burç Akyıol son olarak dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın Los Angeles Sanat Müzesi tarafından düzenlenen 2022 LACMA ART + Film Gala gecesine katıldığı geceye özel bir kıyafet tasartladı. Kıyafet moda dünyasında oldukça fazla konuşuldu.

Türk asıllı Fransız moda tasarımcısı Burç Akyol 34 yaşındadır.

Burç Akyol moda tasarımı kariyerine Paris'te başladı.

Moda ve tasarıma terzi olan babası vesilesiyle başlamıştır.

Burç Akyol Paris'te L'INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE'dan mezun olmuştur.

Lüks moda evlerinde çalışan ve bu çalışmalarından edindiği deneyimlerle yoluna kendi başına devam etme kararı alan Burç Akyol 2019 yılında kendi adını taşıyan markasını kurdu.

Burç Akyo sokak stilini couture ile harmanlayan tasarımcı farklı malzemelerle sıra dışı parçalar yaratıyor.

Doğu ile batının muhteşem sentezini eserlerine yansıtan Burç Akyol bu açıdan bakıldığında klasik tasarımcılardan ayrılıyor.

Kendi adı ile markasını oluşturan Burç Akyol moda dünyasında adını günden güne duyuruyor.

Geçtiğimiz aylarda Burç Akyol Fashion Trust Arabia “Misafir Ülke: Türkiye” ödülünü kendi adını taşıyan markasıyla kazanmıştı.

Burç Akyol tasarımlarında detaylara önem veriyor. Türk ve Fransız kimliğini buluşturan markası ile pek çok ünlü ismin radarında yer alıyor.