Burak Yörük kimdir? Burak Yörük İETT şoförüne neden saldırdı? Burak Yörük şoför saldırı olayı nedir? Son zamanlarda televizyon dizilerinin aranan yüzü olan ve pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Burak Yörük trafikte İETT şoförüne saldırdı. Oyunculuğu ile beğenileri toplayan Burak Yörük yaptığı son hareketiyle pek çok kişi tarafından eleştirildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Burak Yörük'ün kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Burak Yörük İETT şoförüne saldırma nedeni...

Burak Yörük kimdir? Burak Yörük İETT şoförüne neden saldırdı? Burak Yörük şoför saldırı olayı nedir? Son zamanlarda televizyon dizilerinin aranan yüzü olan ve pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Burak Yörük trafikte İETT şoförüne saldırdı. Oyunculuğu ile beğenileri toplayan Burak Yörük yaptığı son hareketiyle pek çok kişi tarafından eleştirildi. Yaşanan gelişmelerden sonra Burak Yörük'ün kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Burak Yörük İETT şoförüne saldırma nedeni...

Rol aldığı dizilerle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Burak Yörük'e karıştığı bir olay nedeniyle tepkiler gelmeye başladı. Burak Yörük trafikte İETT şoförüne saldırdı. İETT otobüsünün içinde yolcular da varken yapılan bu olay vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Burak Yörük'ün hareketine sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.

Burak Yörük İETT şoförüne neden saldırdı?

Burak Yörük'ün İETT otobüsü şoförüne neden saldırdığı soruları da sorulmaya başlandı. Burak Yörük trafite yol verme meselesi yüzünden tartıştığı İETT şoförüne saldırdı. Olay yerine gelen polisler, ünlü oyuncuyu güçlükle sakinleştirip, aracına bindirdi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan ünlü oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

Otobüs şoförü şikayetçi oldu

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü şikayetçi olduğunu söyledi. Ancak hakkında herhangi bir işlem yapılmayan oyuncu olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinin ardından ünlü oyuncuya tepkilerin hedefinde yer aldı. Yaşanan o anlar ise otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olayın ardından gelen tepkiler karşısında Burak Yörük'ün ne açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor. Burak Yörük son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alıyordu.

Burak Yörük kimdir?

Erman Burak Yörük 26 Mayıs 1995 yılında dünyaya geldi. Burak Yörük Türk dizi ve film oyuncusudur.

Burak Yörük Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitimine devam ediyor. Burak Yörük ekran karşısı deneyimine 2002 yılında başladı. “Biz Boşanıyoruz”, “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” gibi dizlerde yer alan Burak Yörük ayrıca “4N1K” ve “4N1K-2” filminde Barış Ozansoy karakterini canlandırdı.

Burak Yörük 1.88 boyunda ve 74 kg ağırlığındadır.

Erman Burak kendisi ile ilgili yapılan bir ropörtajında " “Annemle babam Sabah Gazetesi'nde çalışırken tanışmışlar. Zaten aile olarak yıllarca gazete, televizyon sektörünün bir şekilde içindeydik. Anadolu Yakası'nda Göztepe'de doğdum, büyüdüm. Şimdilerde de kopamadığım Anadolu Yakası'nda yaşıyorum. Fakat İstanbul'un her yerinde anım olduğunu söyleyebilirim. Doğduğumdan beri bu şehirdeyim ve İstanbul'u çok seviyorum. Bu kadar karışık olması belki yorucu ama benim için çok özel. Burada okudum, burada çalışıyorum burada aşk yaşadım. O nedenle bu şehirde her şeyle ilgili anım var diyebilirim.” demişti.

Burak Yörük Dizileri

2002 - Sırlar Dünyası

2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)

2005 - Şeytan

2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)

2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)

2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)

2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)

2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)

Burak Yörük Filmleri

2005 - Perde

2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)

2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)

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