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TIMETURK / GENEL / Burak Yılmaz transfer mi olacak? Burak Yılmaz hangi takıma transfer oldu ?

Burak Yılmaz transfer mi olacak? Burak Yılmaz hangi takıma transfer oldu ?

Türkiye'nin Portekiz ile oynadığı milli maçta penaltı kaçıran Burak Yılmaz, maç sonrası açıklamasında A milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Şimdilerde Burak Yılmaz'ın yeni takımın detaylarının belli olduğu bir iddia ortaya atıldı. Peki, Burak Yılmaz transfer mi olacak? Burak Yılmaz hangi takıma transfer oldu ?

2 Saat Önce
2022-04-08 14:18:30
Burak Yılmaz transfer mi olacak? Burak Yılmaz hangi takıma transfer oldu ?

Geçen sezon Fransa Ligue 1'de PSG'nin lig üstündeki dominantlığını bozan Lille'de en büyük paylardan biri ise Burak Yılmaz olmuştu. Attığı gol ve asistler ile taraftarın gözünde bir yıldız gibi parlayan Türk oyuncu, kariyerine Fransa Ligue 1 kupası eklemişti. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmayı başaran Lille, son 16 turunda Chelsea'ye rakip olmuştu. İlk maçı 2-0 kaybeden Lille, ikinci maçta da rakibine 2-1 mağlup olmuş ve tek gol Burak Yılmaz'ın penaltı vuruşundan gelmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı oyuncular arasına giren Burak Yılmaz, Ryan Giggs ve Paolo Maldini'den sonra üçüncü sırada yer alıyor. Deneyimli oyuncu 36 yıl 244 günlükken Chelsea'nin fileleri havalandırırken, bu kategorinin ilk sırasında 37 yıl 148 günlükken gol atan Ryan Giggs bulunuyor.

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Lille, geçen sezon rüya bir sezon geçiren ancak bu sezon istenilen performansı göstereyemeyen Burak Yılmaz ile yollarını ayırıyor. Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan futbolcunun yeni adresi belli oldu. Akşam'ın haberine göre, kariyerinin son imzasını atması beklenen Burak Yılmaz'ın yeni adresi MLS ekibi Inter Miami olacağı ifade edildi.

Ünlü oyuncu David Beckham'ın sahibi olduğu İnter Miami, Burak Yılmaz'a yıllık 3 milyon dolar ücret önerdi. İlk olarak bir sezonluk anlaşma olacağı takım planlamasına göre sözleşmenin uzatılabileceği bilgisi geldi.

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