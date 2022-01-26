Burak Elmas Kimdir? Burak Elmas Fatih Terim hakkında ne dedi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla ilgili olarak, 'Terim'in sonuna kadar arkasında durdum. Yollar ayrıldığında ki verilere bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da teknik direktör değişikliği beklenen galibiyetleri getirmezken, Başkan Burak Elmas ve yönetimi taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından basının karşısına çıkarak gündeme ilişkin konuşan Burak Elmas, bu kez Habertürk'te yayımlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

FİKİR AYRILIKLARI OLABİLİYOR

Seçim öncesi çalıştığınız ekiple seçim sonrasında fikir ayrılıkları olabiliyor. Böyle bir süreçte dostça ayrılıklar da normal. Bu bir iktidar meselesi değil. Seçimlerimden pişman değilim, önümüze bakacağız. Biz Galatasaray'ın en zor döneminde göreve geldik.

"GALATASARAY KARŞITI BİR FEDERASYON VAR"



TFF ile olan ilişkilere değinen Elmas, "Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğüm bir federasyon var. Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Ciddi ve çok sert görüşmeler yaptık." dedi. Hakemlerin ciddi hataları olduğunu ileri Elmas, "Organize şekilde yapıldığını düşünüyorum. Federasyon içinde bizim gitmemizi isteyenler var. Onun için operasyon yaptıklarını dahi düşündüm, hala düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Türk futbolunun içine düştüğü durumdan çıkmaması halinde Galatasaray dahil hiçbir kulübün borcunu ödeyemeyeceğini vurgulayan Elmas, "Tüm gelirler aşağı indi. Adalet duygusunun yok olduğu, şampiyonluğun iyi hamleler yapılarak kazanıldığı inancının dibe vurulduğu bir ortamda bazı şeyleri düzeltmemiz lazım" dedi.



Federasyonda farklı kurullarda farklı dengelerin olduğunu savunan Elmas, "Tüm dengelere kimin hakim olduğu belli. Federasyonla görüşmelerimizde avantaj istemedik. Kulüplere rağmen orada kalabileceğini bilen kurullar var. Bu devam ediyor, kimse umursamıyor ve olan Türk futboluna oluyor." diye konuştu.

.