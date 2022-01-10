Burak Elmas istifa mı edecek? Fatih Terim kararından sora Burak Elmas'a istifa çağrısı geldi. Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarının ayrılması sarı kırmızılı taraftarları üzdü. Her seferinde Fatih Terim ile yola devam edeceğini söyleyen Başkan Burak Elmas'a ise taraftarlardan tepki vardı. Sosyal medyada Fatih Terim'in gönderilmesine tepki gösteren binlerce kişi #BurakElmasİstifa etiketi ile binlerce mesaj paylaştı.

Burak Elmas istifa mı edecek? Fatih Terim kararından sora Burak Elmas'a istifa çağrısı geldi. Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarının ayrılması sarı kırmızılı taraftarları üzdü. Her seferinde Fatih Terim ile yola devam edeceğini söyleyen Başkan Burak Elmas'a ise taraftarlardan tepki vardı. Sosyal medyada Fatih Terim'in gönderilmesine tepki gösteren binlerce kişi #BurakElmasİstifa etiketi ile binlerce mesaj paylaştı.

Fatih Terim ile Galatasaray'ın yolları ayrıldı. Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelen Fatih Terim'in bundan böyle takımın başında olmayacağı açıklandı. Açıklama sonrası sarı kırmızılı taraftarlar adeta şok oldu. Başkan Elmas her seferinde Terim ile yola devam edeceğini açıklıyordu. Gelen bu haber sonrası taraftarlar Burak Elmas'a tepki göserdi.

Burak Elmas istifa mı edecek?

Sosyal medyada binlerce kişi #BurakElmasİstifa etiketi ile binlerce mesaj paylaştı. Fatih Terim'in takım için vazgeçilmez olduğunu düşünen taraftarlar Burak Elmas'a istifa çağrısında bulundu.

Başkan olduktan sonra Fatih Terim'le yola devam deimiişti

Burak Elmas Başkan olduktan sonra yaptığı açıklamada "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" demişti.

Burak Elmas kimdir?

Burak Elmas 19 Mart 1974 yılında dünyaya geldi. Türk iş insanı, spor yöneticisi ve mevcut Galatasaray başkanı.

Elmas, 1997 yılında 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı.

Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray başkanı seçildi.

22 Haziran 2021 tarihinde görevi Mustafa Cengiz'den devraldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.