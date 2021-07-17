DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yandex'ten dev adım! Filmleri hem çevirecek hem seslendirecek
Şirinler çetesi yöneticisinin evinde ‘Sedat Peker’ yazılı tespih
Erdoğan: Rize'de sele maruz kalan alanlar Afet Bölgesi ilan edilecek
'Hollywood katili' lakaplı Gargiulo, ölüm cezasına çarptırıldı
Alman Bankası Comdirect’ten kripto para kararı
THY bugün 200 bin yolcu taşıyacak
İngiltere Sağlık Bakanı Javid koronavirüse yakalandı
MSB'den 'Türk-Afgan Kardeşliği' paylaşımı
KKTC: Rum tarafının muhatabı, Türkiye değil, Kıbrıs Türk tarafıdır
Sarıgül, Ordu kongresinde rahatsızlandı
Binali Yıldırım’dan ‘rehavete kapılmayın’ uyarısı
Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli kaç yaşında?
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken değişiklik
Papa, muhafazakar Katolikleri kızdırdı
Azerbaycan'dan Kırgızistan'a aşı desteği

TIMETURK / GENEL / Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli kaç yaşında?

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli kaç yaşında?

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli kaç yaşında? Son olarak Maraşlı dizisi ile hayran kitlesini arttıran Burak Deniz'in kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Burak Deniz 'Kolej Günlüğü' adlı dizi ile oyunculuk serüvenine atıldı. Ardından gelen başarılı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Burak Deniz, Disney+ için çekimlerine başlanan bir dizide rol almaya başladı. İşte Burak Deniz'in hayatı, rol aldığı diziler ve filmleri.

2 Saat Önce
2021-07-17 15:32:53
Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli kaç yaşında?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli kaç yaşında? Son olarak Maraşlı dizisi ile hayran kitlesini arttıran Burak Deniz'in kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Burak Deniz "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuk serüvenine atıldı. Ardından gelen başarılı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Burak Deniz, Disney+ için çekimlerine başlanan bir dizide rol almaya başladı. İşte Burak Deniz'in hayatı, rol aldığı diziler ve filmleri.

Burak Deniz'in adını son zamanlarda başarılı yapımlarla sıkça duyuyoruz. Dizi oyunculuğuna 2011 yılınad Kolej Günlüğü dizisi ile başlayan Burak Deniz performansı ile ilk hayran kitlesini de oluşturmaya başladı.

Burak Deniz kimdir?

Burak Deniz 17 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Burak Deniz Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Burak Deniz İstanbul'da doğmasına rağmen İzmit'te büyüdü.

İlokul ve lise eğitiminden sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu.

Ardından oyunculuk serüveni başladı. İstanbul'daki bir cast direktörü Gökçe Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım atmış oldu.

Burak Deniz ilk olarak oyunculuğa 2011 yılında çekilen Kolej Günlüğü dizisi ile atıldı.

Ardından Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014), Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı ve adını oyunculuk sektörüne yazdırdı.

Burak Deniz dizilerden ara bulduğunda sinema filmlerinde de rol aldı. Burak Deniz Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak başrolde yer almıştır.

Burak Deniz son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde rol aldı.

Ferzan Özpetek'in filimlerinden olan "Cahil Periler", Disney+ için sekiz bölümlük bir dizi olarak tekrar çekiliecek ve Burak Deniz bu dizide Asaf adında bir fotoğrafçıyı oynayacak.

Burak Deniz'in rol aldığı diziler ve filmler

2011 Kolej Günlüğü

2012 Sultan

2013-2015 Kaçak

2015 Medcezir

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2016 Gecenin Kraliçesi

2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz

2017-2019 Bizim Hikaye

2018 Arada

2020 Yarım Kalan Aşklar

2021 Maraşlı Maraşlı

2021 Cahil Periler Asaf

2022- Şahmeran

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH