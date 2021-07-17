Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli kaç yaşında? Son olarak Maraşlı dizisi ile hayran kitlesini arttıran Burak Deniz'in kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Burak Deniz 'Kolej Günlüğü' adlı dizi ile oyunculuk serüvenine atıldı. Ardından gelen başarılı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Burak Deniz, Disney+ için çekimlerine başlanan bir dizide rol almaya başladı. İşte Burak Deniz'in hayatı, rol aldığı diziler ve filmleri.

Burak Deniz kimdir? Burak Deniz nereli kaç yaşında? Son olarak Maraşlı dizisi ile hayran kitlesini arttıran Burak Deniz'in kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı. Burak Deniz "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuk serüvenine atıldı. Ardından gelen başarılı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Burak Deniz, Disney+ için çekimlerine başlanan bir dizide rol almaya başladı. İşte Burak Deniz'in hayatı, rol aldığı diziler ve filmleri.

Burak Deniz'in adını son zamanlarda başarılı yapımlarla sıkça duyuyoruz. Dizi oyunculuğuna 2011 yılınad Kolej Günlüğü dizisi ile başlayan Burak Deniz performansı ile ilk hayran kitlesini de oluşturmaya başladı.

Burak Deniz kimdir?

Burak Deniz 17 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Burak Deniz Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Burak Deniz İstanbul'da doğmasına rağmen İzmit'te büyüdü.

İlokul ve lise eğitiminden sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu.

Ardından oyunculuk serüveni başladı. İstanbul'daki bir cast direktörü Gökçe Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım atmış oldu.

Burak Deniz ilk olarak oyunculuğa 2011 yılında çekilen Kolej Günlüğü dizisi ile atıldı.

Ardından Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014), Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı ve adını oyunculuk sektörüne yazdırdı.

Burak Deniz dizilerden ara bulduğunda sinema filmlerinde de rol aldı. Burak Deniz Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak başrolde yer almıştır.

Burak Deniz son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde rol aldı.

Ferzan Özpetek'in filimlerinden olan "Cahil Periler", Disney+ için sekiz bölümlük bir dizi olarak tekrar çekiliecek ve Burak Deniz bu dizide Asaf adında bir fotoğrafçıyı oynayacak.

Burak Deniz'in rol aldığı diziler ve filmler

2011 Kolej Günlüğü

2012 Sultan

2013-2015 Kaçak

2015 Medcezir

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2016 Gecenin Kraliçesi

2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz

2017-2019 Bizim Hikaye

2018 Arada

2020 Yarım Kalan Aşklar

2021 Maraşlı Maraşlı

2021 Cahil Periler Asaf

2022- Şahmeran

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.