Bunları bilirseniz fırınınızı daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz

Fırında yapılan yemeklerin çok lezzetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Fırında çeşit çeşit yemekler, tatlılar pişiriyoruz. Kek, kurabiye, tavuk, et, balık, börek, pizza, pide, ekmek... Peki fırını gerçekten etkili bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Sizler için fırın kullanımına dair bilinmeyenleri araştırdık...



Fırına giren yemek çok daha lezzetli oluyor. Fırında kekler, kurabiyeler, börekler, ekmekler, pideler, et, balık, tavuk, köfteler hazırlıyor afiyetle tüketiyoruz. Fakat fırını etkili bir şekilde kullanmayı bilmiyoruz.

Fırın etkili bir şekilde nasıl kullanılır?

Cam, metale nazaran ısıyı yaklaşık 25 dereceye kadar daha fazla muhafaza eder. Bu da yemeğinizin doğru ısıda pişmesini ve daha kısa bir süre içerisinde hazır olmasını bu sayede de enerji tasarrufu etmenizi sağlar. Bu yüzden fırında yapacağınız yemekler için fırında kullanılmaya uygun olarak üretilmiş cam kapları tercih etmelisiniz.

Creme brulee gibi tatlıların üzerinin karamelize olması gerekir. Bunun için profesyonel mutfaklarda pürmüz isimli alet kullanılır. Fakat evde de tatlıların üzerine esmer şeker ekleyerek fırına verirsek aynı işlemi gerçekleştirmiş oluruz.

Kendi ekmeğinizi kendiniz yapmak istiyor fakat bir türlü başarılı olamıyorsanız sizlere bir önerimiz var. Fırında dışı çıtır çıtır ekmekler yapmak için fırının alt kısmına bir kap su koymanız gerekir. Bu sayede su, buhar sağlayacak ve ekmeğiniz olması gerektiği gibi pişecektir.

İtalyan pizzası pizza fırınında pişer. Evdeki fırınınızı da pizza fırınına dönüştürebilirsiniz. Bunun için fırınınıza uygun mermer kestirmeniz yeterli olacaktır. Mermer hızlı ısınır ve uzun süre ısıyı muhafaza eder. Pizzanızı mermerin üzerinde tıpkı dışarıda satılan pizzalar gibi pişirebilirsiniz.

Çikolatalı kek yapmak istiyorsanız kek fırında pişerken, almaya yakın fırının kapağını açıp üzerine çikolata parçaları yerleştirebilirsiniz. Çikolatalar kekin üzerinde eriyecek ve harika bir lezzete dönüşecektir.

Evde kendi yoğurdunuzu mayalıyorsanız, mayalama işlemi için fırından yardım alabilirsiniz. Fırınınızı ortalama olarak 27 derecede ısıtıp mayaladığınız sütü içerisine koyarak daha hızlı mayalanmasını sağlayabilirsiniz.

Tıpkı yoğurt gibi hamurunuzu da fırında mayalayabilir ve bu sayede zamandan tasarruf edebilirsiniz. Fırınınızı ortalama olarak 27 derecede ısıtıp hamurunuzu içerisine koyarak daha hızlı mayalanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.