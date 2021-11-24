Bunları asla sirkeyle temizlemeyin!

Artık temizlikte de kimyasal ürünleri değil doğal ürünleri tercih ediyoruz. Bu doğal ürünlerden biri de sirke. Sirkeyle birçok alanı temizliyor ve bakterilerden arındırıyoruz. Fakat sirkeyi her eşyanın temizliğinde kullanmamamız gerekiyor. Bu eşyaları sizler için araştırdık ve derledik...



Artık doğal olanı tercih ediyor, kimyasallardan uzak duruyoruz. Bu ev temizliği için de geçerli. Sirkeyle birçok alanı temizliyor ve bakterilerden arınmasını sağlıyoruz. Fakat sirkeyi temizlik için kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü sirke her eşyanın temizliği için uygun bir madde değil. Peki hangi ürünler sirkeyle temizlenmemeli?

Sirkeyle temizlenmemesi gereken ürünler

Granit tezgahlar ve mermer tezgahlar - Sirkenin içerisinde asit vardır. Bu asit doğal taşlarla uzun süre temas ederse oyuklar oluşmasına neden olur. Granit ve mermer tezgahlar bu yüzden asla sirkeye maruz bırakılmamalıdır.

Doğal taş yer döşemeleri - Doğal taşlardan üretilmiş mutfak tezgahını nasıl sirkeyle temizlemek doğru değilse doğal taşlardan yapılmış yer döşemesi de sirke ve limon suyuyla temizlenmemelidir. Çünkü sirke de limon da asidik yapıdadır. Bu ürünlerin kullanımı doğal taşlarda oyuk oluşmasına neden olabilir. Doğal taşları temizlerken amonyak içeren maddeler de kullanmak doğru değildir. Amonyak da doğal taşlara zarar verir ve zaman içerisinde aşınmasına neden olur. Doğal taşları temizlerken arap sabunu tercih edebilirsiniz.

Yumurta lekesi - Bir aksilik sonucunda yumurtayı yere düşürdüyseniz temizlemek için asla sirke kullanmamalısınız. Çünkü sirke asitli yapısı yüzünden yumurta lekesinin koyulaşmasını sağlayacak ve lekenin çıkmasını zorlaştıracaktır.

Ütü - Ütüyü temizlemek için içerisine sirke döküyorsanız hata yapıyorsunuz. Çünkü sirke ütünün içerisindeki bölgelere zarar verir. Sirkeyi kullanmak yerine ütünün kullanım kılavuzuna bakıp üretici firmanın önerdiği temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz.

Parke zeminler - Sirke parke zeminlerinize zarar verebilir. Parkeleri temizlerken sirkeyi değil ahşap temizleyici ürünleri kullanmanızı tavsiye ederiz. Eğer sirke kullanmak istiyorsanız da mutlaka suyla seyreltip öyle kullanmalısınız.

Mürekkep, kan, çimen lekeleri - Sirke hassas yapıdaki kumaşlara asidik yapısı yüzünden zarar verebilir. Zaten sirke bu lekeleri çıkarmak için çok da etkili olmayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.