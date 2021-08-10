Bulut Duman kimdir? Bulut Duman nereli kaç yaşında? Bulut Duman'ın kim olduğu ve nereli olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Şarkıcı Bulut Duman Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelmiştir. Bulut Duman 2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Şarkısı ödülünü elde etti.

Bulut Duman kimdir? Bulut Duman nereli kaç yaşında? Bulut Duman'ın kim olduğu ve nereli olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Şarkıcı Bulut Duman Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelmiştir. Bulut Duman 2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Şarkısı ödülünü elde etti.

Bulut Duman kimdir?

Bulut Duman 1990'da Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Bulut Duman aslen Selanikli bir aileye mensuptur.

Bulut Duman daha önce de olaylarla gündeme gelmişti. Bulut Duman ''İki Aşık İki Düşman'' adlı albümündeki "Sol Yanım" ve "Vuslat" adlı şarkılar ile internette milyonlarca kez izlendi.

Şarkıcı ''Rütbe'' şarkısıyla, 2016 yılında Dijital Dünyanın Enleri ödüllerinde ''2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Şarkısı'' ödülünü elde etti.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şarkıcı hakkında İstanbul'daki üç büyük adliyenin yanı sıra, Gemlik, Mudanya, Giresun gibi illerde bulunan savcılıklara yapılan suç duyuruların sayısının 50'yi aştığı belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.