Bulgaristan PS4 fiyatları | Bulgaristan'da PS4 ve PS5 fiyatı ne kadar?

Bulgaristan PS4 fiyatları | Ülkemizde Playstation almak isteyenler yüksek fiyatlar nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Yurt dışından Playstation almak isteyenler kamşu Bulgaristan'daki PS fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Bulgaristan'da PS4 ve PS5 fiyatı ne kadar? İşte Bulgaristan Playstation fiyatları...

Bulgaristan PS4 fiyatları | Ülkemizde Playstation almak isteyenler yüksek fiyatlar nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Yurt dışından Playstation almak isteyenler kamşu Bulgaristan'daki PS fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Bulgaristan'da PS4 ve PS5 fiyatı ne kadar? İşte Bulgaristan Playstation fiyatları...

AB üyesi olan komşu Bulgaristan'da Playstation fiytatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

Bulgaristan'da PS4 ve PS5 fiyatı ne kadar?

Bulgaristan'da Playstation 5 fiyatı 500 Euro'dur. Playstation 4 fiyatı da 450 Euro bandındadır.

Türkiye PS4 ve PS5 fiyatı ne kadar?

Playstation 5'in fiyatı 7 bin lira seviyesinde Playstation 4'ün fiyatı ise 3.500 lira seviyesinde.

Playstation nedir?

PlayStation, (resmî kısaltmasıyla PS, kod adıyla PSX ya da yaygın bilinen adıyla PS1), Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen PlayStation serisinin ilk modeli olan video ve oyun konsoludur.

İlk kez piyasaya 3 Aralık 1994'te Japonya'da, daha sonra sırasıyla 9 Eylül 1995'te Kuzey Amerika, 29 Eylül 1995'te Avrupa, ve 15 Kasım 1995'te Avustralya'da satışa çıkmıştır. Beşinci nesil bir konsol olarak PlayStation, rakipleri olan Nintendo 64 ve Sega Saturn ile rekabet etti.

İlk tanıtılmasından 9 yıl sonra ulaştığı 100 milyondan fazla satış rakamına ulaşan ilk bilgisayar eğlence platformudur. Temmuz 2000'de daha ince hatlara sahip olan versiyonu PS one piyasaya sürüldü. PS one'ın üretimi durdurulduktan kısa bir süre sonra 2006 sonu 2007 başına kadar satılmaya devam etti; 11 yıl önce piyasaya sürüldüğünden bu yana toplam 102 milyon adet satıldığı belirtildi.

19 Eylül 2018'de Sony, orijinal konsolun 24. yıl dönümünü kutlamak için PlayStation Classic'i tanıttı. Bu özel sürüm Playstation 1'in minyatür haline ve içinde gömülü 20 adet oyuna sahip.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.