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TIMETURK / GENEL / Bulgaristan'a girişte aşı sertifikası zorunluluğu kalktı mı? Türkiye'den Bulgaristan'a gidenlere Covid-19 aşı sertifikası isteniyor mu?

Bulgaristan'a girişte aşı sertifikası zorunluluğu kalktı mı? Türkiye'den Bulgaristan'a gidenlere Covid-19 aşı sertifikası isteniyor mu?

Bulgaristan'a girişte aşı sertifikası zorunluluğu kalktı mı? Türkiye'den Bulgaristan'a gidenlere Covid-19 aşı sertifikası isteniyor mu? Covid-19 salgını tedbirleri tüm dünyada hafifletiliyor. Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapanlardan istenen Covid-19 aşı sertifikasını gösterme zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı. Bulgaristan Sağlık Bakanı Asena Serbezova, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır’dan gelenlerin de Covid-19 aşı sertifikasından muaf olacaklarını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-04-13 11:22:01
Bulgaristan'a girişte aşı sertifikası zorunluluğu kalktı mı? Türkiye'den Bulgaristan'a gidenlere Covid-19 aşı sertifikası isteniyor mu?

Bulgaristan'a girişte aşı sertifikası zorunluluğu kalktı mı? Türkiye'den Bulgaristan'a gidenlere Covid-19 aşı sertifikası isteniyor mu? Covid-19 salgını tedbirleri tüm dünyada hafifletiliyor. Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapanlardan istenen Covid-19 aşı sertifikasını gösterme zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı. Bulgaristan Sağlık Bakanı Asena Serbezova, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır'dan gelenlerin de Covid-19 aşı sertifikasından muaf olacaklarını bildirdi.

Koronavirüs kısıtlamaları tüm dünyada ortadan kaldırılıyor. Artan aşılama oranları ve vaka sayılarındakü düşüş nedeniyle pekok ülke mevcut kurallarında esnemeye gidiyor. Son olarak Bulgaristan'dan geen haber bu ülkeye sık sık ziyaret eden vatandaşlarımızı sevindirdi.

Bulgaristan'a girişte aşı sertifikası zorunluluğu kalktı mı?

Bulgaristan Sağlık Bakanı Asena Serbezova, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır'dan gelenlerin de Covid-19 aşı sertifikasından muaf olacaklarını bildirdi. Serbezova, kararnameyle ülkedeki çeşitli uluslararası çalışmalara katılacak müttefik NATO ülkelerinden gelen kişilerin de Covid-19 aşı sertifikası göstermek zorunda olmayacaklarını ifade etti.

Türkiye'den Bulgaristan'a gidenlere Covid-19 aşı sertifikası isteniyor mu?

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Türkiye'den ülkeye giriş yapanlardan istenen Covid-19 aşı sertifikası zorunluluğunu kaldırdı. Bulgaristan'da Kovid pandemisi ortaya çıktığı günden bu yana Toplam 1,15 milyon vaka tespşt edildi. Ölenlerin sayısı ise 36.740 olarak açıklandı. .

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