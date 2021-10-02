Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıylya yayımlanan atama kararına göre Kırıkkale Valisi değişti. Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu atandı. Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar da yeni vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun hayatı...

Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıylya yayımlanan atama kararına göre Kırıkkale Valisi değişti. Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu atandı. Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar da yeni vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun hayatı...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile bir çoık ilin valisi değişti. Yeni Kırıkkale Valisi Kırıkkale Bülent Tekbıyıkoğlu oldu. Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar illerine atanan yeni vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun kim olduğunu ve nereli olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Yerel yönetimlerde oldukça tecrübeli bir isim olarak öne çıkan Bülent Tekbıyıkoğlu bir çok bölgede kaymalamlık görevini de yürütmüştür. Peki Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir?

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir?

Aslen Çorum ili Sungurlu ilçesinden olan

Bülent Tekbıyıkoğlu 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Bülent Tekbıyıkoğlu aslen Çorum-Sungurluludur.

İlkokul-Ortaokul ve Lise eğitiminden sonra lisans eğitimi için İstanbul'a giden Bülent Tekbıyıkoğlu eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı.

Ardından çalışma hayatına atılan Bülent Tekbıyıkoğlu 2004 yılında İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Yere yönetimlerde görev almaya başlayan Bülent Tekbıyıkoğlu Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları yaptı.

20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atandı.

Bülent Tekbıyıkoğlu Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Kırıkkale Valisi olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Bülent Tekbıyıkoğlu aynı zamanda iyi derece İingilizce bilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.