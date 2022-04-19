Bülent Parlak kimdir? Bülent Parlak öldü mü? Bülent Parlak neden öldü, ölüm nedeni nedir? Edebiyatçı, şair Bülent Parlak'tan acı haber geldi. Edebiyat dünyasını yasa boğan haber gün içerisinde duyuruldu. Kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın genel yayın yönetmeni Bülent Parlak'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Bülent Parlak kimdir? Bülent Parlak öldü mü? Bülent Parlak neden öldü, ölüm nedeni nedir? Edebiyatçı, şair Bülent Parlak'tan acı haber geldi. Edebiyat dünyasını yasa boğan haber gün içerisinde duyuruldu. Kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın genel yayın yönetmeni Bülent Parlak'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Edebiyat dünyasını yasa boğan br ölüm haberi geldi. Edebiyatçı ve şair kimliğiyle de tanınan İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak'tan acı haber geldi.

Bülent Parlak öldü mü?

İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak'ın hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Açıklama derginin sosyal medya hesabından yapıldı.İzdiham Dergisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Parlak'ın vefatı duyurularak, "Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz." anlamına gelen "İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun" ifadelerine yer verildi.

Bülent Parlak neden öldü, ölüm nedeni nedir?

Bülent Parlak'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Bülent Parlak kimdir?

Şair Bülent Parlak, 5 Ekim 1979'da Malatya'da sekiz çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi.

Babası İşçi Sendikası Malatya Şube Başkanlığı ve Türkiye Komünist Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapan şair, 6 yaşında babasını, 19 yaşında da annesini kaybetti.

Parlak, ilk ve orta öğrenimini birincilik derecesiyle Malatya'nın Konak beldesinde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanan ancak maddi sorunlar nedeniyle bir yıl sonra okulu bırakan Parlak, staj yaptığı gazetenin reklam servisinde çalışmaya başladı.

Parlak, yeniden girdiği üniversite sınavında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı. Fakat evli ve bir çocuk babası olduğu için İstanbul'da çalışıp, Samsun'a gidip gelmekte zorlanınca, fakülteyi 7 yılda bitirdi.

Okulu bitirdikten sonra otel ve mobilya dükkanı işletme, dershane açma gibi çeşitli teşebbüslerde bulunan Parlak, bu işlerde başarılı olamadı.

Bülent Parlak, şiir yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Ancak üniversiteyi bitirene dek şiirden uzak duran şair, yıllar sonra, ortaokul öğretmeninin teşviki ve sitemiyle yeniden şiir yazmaya başladı.

Bir adisyon kağıdı üstüne karaladığı şiirini, Dergah dergisine gönderen Parlak'ın bu şiirle birlikte birçok eseri 2005'ten itibaren Dergah'ta yayımlandı.

Parlak, 2007'de "izdiham.com" adresinde bir edebiyat portalı açtı. Türk ve dünya edebiyatından metinlerin, edebi yazıların, hikaye ve denemelerin yayımlandığı portal, sonraki zamanlarda dergiye dönüştü.

İzdiham dergisi 2008'den itibaren matbu olarak "Hepimiz Ölecek Yaştayız", "Kıyamet kopma ihtimaline karşı abonelik faaliyeti yoktur" gibi dikkat çekici sloganlarla basılmaya başladı. İçeriği ve mizanpajıyla oldukça sevilen dergi, orijinal kapak yazılarıyla da ilgi gördü.

Derginin ilk sayısının kapağında "Yaşamak sağlığa zararlıdır" ifadelerine yer veren Parlak, pek çok gence hikaye, deneme ve şiirlerini yayımlama fırsatı vererek, bir edebiyat okulu misyonu üstlendi.

Bülent Parlak, Dergah dergisinde yayımlanan şiirlerini, 2010'da "Sevgili Huzursuzluğum" adlı şiir kitabında toplarken, 2012'de babasına ithafen yazdığı "Yalnızlığın İcadı" adlı deneme kitabını, 2014'te "Ricakeş", 2018'de ise "Her Şey İçin Çok Geç" adlı şiir kitaplarını çıkardı. .