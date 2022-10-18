Bülent Özveren öldü mü? Bülend Özveren neden öldü, hastalığı neydi? soruları acı haberin ardından vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Bülent Özveren hastanede tedavi altındaydı ve eşi usta spikerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bülent Özveren öldü mü? Bülend Özveren neden öldü, hastalığı neydi? soruları acı haberin ardından vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Bülent Özveren hastanede tedavi altındaydı ve eşi usta spikerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TRT'de uzun yıllar görev alan Bülent Özveren'den ne yazık ki acı haber geldi. Bülent Özveren Eurovision şarkı yarışmaları ile tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmıştı. Usta sunucu büyük bir coşkuyla anlattığı yarışmadan Türkiye birinci olarak ayrılmıştı. Ölüm haberini Bülent Özveren'in ölüm haberini eşi sosyal medyadan duyurdu.

Bülent Özveren öldü mü?

Bülent Özveren 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağ olsun" notuyla acı haberi duyurdu.

Bülend Özveren neden öldü, hastalığı neydi?

1975 ve 2012 yılları arasında Eurovision sunuculuğunu yapan Bülent Özveren 12 Eylül'de hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Sunucunun eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Eşim Bülend Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ünlü sunucunun böbrek rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bülent Özveren'in böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede yoğn bakında olduğu öğrenilmişti. Acı haber bugün geldi. Bülent Özveren 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.