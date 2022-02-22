Bülent Korkmaz kimdir? Kaç yaşında? Bülent Korkmaz Galatasaray hakkında ne dedi?

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'nun ardından Bülent Korkmaz'ın takım başına getirildiğini resmen açıkladı. Bülent Korkmaz kimdir? Bülent Korkmaz Galatasaray hakkında ne dedi?

Galatasaray çok büyük, başarılarla dolu bir camia. Avrupa markası olan Galatasaray'da ara sıra da olsa böyle durumlar olabiliyor. Ama şu an baktığımızda bizim durumumuz da iyi değil. Biz elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz. Özellikle takım olarak oynayacağız. Biliyorsunuz en az gol atan takım, en fazla gol yiyen takım ve ortalama olarak en az koşan takım. İstatistiklere fazla takılmam ama bazıları gerçektir. İstatistikleri tersine çevirmek için çabalayacağız, uğraşacağız."

Zor bir süreçte göreve geldiğini belirten Korkmaz, "Buraya bunu bilerek geldik. Ben ve ekibim kendimize güveniyor ve inanıyoruz. Biz buraya gelirken takıma da inandığımız ve güvendiğimiz için geldik. Bu inanma ve güvenme hep beraber olacak. Şehir işin içinde olacak. Çünkü hep beraber aynı duyguları yaşarsak, aynı duyguları hem sahada hem saha dışında gösterirsek, bu zor süreçten ligin sonunda çıkan taraf oluruz diye düşünüyorum” dedi. .