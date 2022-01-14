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TIMETURK / GENEL / Bülent Ersoy'un ziyareti sonrası 2 komutan görevden alındı

Bülent Ersoy'un ziyareti sonrası 2 komutan görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'a şemsiye tutan takım komutanı ile Anıtkabir Komutanı'nın görevden alındığını duyurdu.

5 Saat Önce
2022-01-14 11:38:35
Bülent Ersoy'un ziyareti sonrası 2 komutan görevden alındı

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarı Anıtkabir'i ziyaret etmiş, üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiği görülmüştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutmasını eleştirmişti.

Edinilen bilgiye göre, Anıtkabir'in yönetiminden sorumlu Anıtkabir Komutanlığı'nın bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'un ziyaretindeki görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinin ardından Anıtkabir Komutanı ve Ersoy'a şemsiye tutan takım komutanı görevlerinden alındı. 

Bakanlık inceleme sonunda hem şemsiye tutan takım komutanının, hem de Anıtkabir Komutanı'nın görevlerinden alındığını duyurdu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bülent Ersoy'un yağmur altında tekerlekli sandalyeyle gittiği Anıtkabir'de, bir askerin şemsiyeyle kendisine eşlik etmesi tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.

Söz konusu görüntülerin ardından MSB, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlatmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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