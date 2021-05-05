Habertürk TV'de kanalında Ekonomi Müdürü Ebru Baki’nin sunduğu programda yapılan MHP karşıtı açıklamalardan sonra MHP'den Habertürk ve Ebru Baki hakkında eleştirilerde bulundu. Eleştirilere yanıt Bülent Aydemir'den geldi. Peki Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir nereli, kaç yaşında? MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından 'Habertürk TV İzlemiyorum' paylaşımında bulundu.

Habertürk TV'de kanalında Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin sunduğu programda yapılan MHP karşıtı açıklamalardan sonra MHP'den Habertürk ve Ebru Baki hakkında eleştirilerde bulundu. Eleştirilere yanıt Bülent Aydemir'den geldi. Peki Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir nereli, kaç yaşında? MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından "Habertürk TV İzlemiyorum" paylaşımında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklamasını canlı yayındaki programında gündemine taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki'nin tavrına İzzet Ulvi Yönter'den yanıt gelmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" açıklamasında bulunuştu. Bu açıkalmalardan sonra Bülent Aydemir MHP'li isimlere yanıt verdi. Peki Bülent Aydemir kimdir? Bülent Aydemir nereli, kaç yaşında?

Bülent Aydemir kimdir?

Bülent Aydemir, 1976 yılında Diyarbakır doğumludur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu Aydemir, iş hayatına ilk olarak İhlas Haber Ajansı ile başladı. Bülent Aydemir, burada muhabirlik, editörlük, yurt haberler müdürlüğü görevi yürüttü. Sabah gazetesinde Başbakanlık muhabirliği yaptı. 5 yıl Habertürk gazetesi Ankara Haber Müdürü olarak çalıştıktan sonra Habertürk gazetesinin Ankara Temsilciliğine atandı.

Bahçeli'den "Habertürk TV İzlemiyorum" paylaşımı

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Twitter hesabından açıklamada bulundu. Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin sunduğu programda, MHP'ye karşı karalama kampanyası düzenlendiğini savundu. Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli "Habertürk TV İzlemiyorum" paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklamasını canlı yayındaki programında gündemine taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki'ye MHP'den sert tepki gelmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Ebru Baki'nin konuya ilişkin haber sunumunu "Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" demişti.

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