Bülent Arınç Mehmet Metiner hakkında ne dedi? Arınç, Metiner olayı nedir? Bülent Arınç, Mehmet Metiner tartışması neden çıktı? Bülent Arınç neden Mehmet Metiner'i eleştirdi? Bülent Arınç ile Mehmet Metiner arasında yaşanan gerilim sürüyor. Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına katılan Bülent Arınç'a partililerden büyük tepki gelmişti. Mehmet Metiner'in yaptığı açıklamaya ise Arınç sert ifadelerle karşılık verdi. Yaşanan gelişmeler siyaset gündemine damgasını vurdu. Peki Bülent Arınç, Mehmet Metiner olayı nedir?

Bülent Arınç Mehmet Metiner hakkında ne dedi? Arınç, Metiner olayı nedir? Bülent Arınç, Mehmet Metiner tartışması neden çıktı? Bülent Arınç neden Mehmet Metiner'i eleştirdi? Bülent Arınç ile Mehmet Metiner arasında yaşanan gerilim sürüyor. Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına katılan Bülent Arınç'a partililerden büyük tepki gelmişti. Mehmet Metiner'in yaptığı açıklamaya ise Arınç sert ifadelerle karşılık verdi. Yaşanan gelişmeler siyaset gündemine damgasını vurdu. Peki Bülent Arınç, Mehmet Metiner olayı nedir?

Siyaset gündeminde Bülent Arınç'ın Mehmet Metiner'e verdiği sert yanıt oldukça fazla konuşuldu. 1987 yılında Turgut Özal'ın fikri önderliğinde kurulan Türk Demokrasi Vakfı'nın toplantısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ertuğrul Günay gibi isimlerle birlikte katılan Bülent Arınç'a partililerden tepki gelmişti.

Arınç, Metiner olayı nedir?

Arınç'ın Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıya, AK Partili yetkililerin ve hükümete yakın gazetecilerin katılmamasına "Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir." sözleriyle tepki göstermiş, bu sözler iktidara yakın isimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Mehmet Metiner daha sonra yaptığı açıklamada "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olursa olsunlar." diyerek Arınç'a tepki göstermişti. Arınç da Metiner'e yanıt vermiş, "Özel hayatın, dünün ve bugünün ile alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum" demişti. Arınç, "Çirkin, kaba, ahlâk dışı ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Hadi iki çift laf daha edeyim de tamam olsun. Sen ne bir Kürt kadar mert, ne de bir Müslüman kadar ahlâklısın" ifadesini kullanmıştı.

Bülent Arınç Mehmet Metiner hakkında ne dedi?

Bülent Arınç, Mehmet Metiner ile ilgili soyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Arınç “Kifayetsiz muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana!” diyerek Metiner'e ağır sözler saf etti. Arınç Metiner için “İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil” tanımını yapan Arınç, “AK Parti'nin her toplantısına kurucular kurulu üyesi sıfatı ile davet edilen şahsımın partiden ihracını talep edecek cüreti nereden buluyor, bu gücü kimlerden aldığını düşünüyorsun? Sen ki sürekli birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen bir zavallısın. Tam da bu sebeple geçmişinden nedamet getirmeyi alışkanlık haline getirmişsin” ifadelerini kullandı.