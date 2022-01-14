Bülent Arınç’ın damadıyla ilgili flaş gelişme

İstinaf, geçtiğimiz aylarda, FETÖ’nün 5 tepe yöneticisiyle 766 kez telefon irtibatı bulunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Dr. Ekrem Yeter hakkında verilen beraat kararını hukuka uygun bulmuştu. Tartışma konusu olan kararla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin verdiği kararla beraat eden TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Dr. Ekrem Yeter'in “beraat” kararına itiraz edildi.

Habertürk'ten Yasemin Güneri, köşesinde kaleme aldığı yazıda istinaf savcısının, Yeter'in “mahkum” olması talebiyle dosyaya itiraz ettiğini aktardı. Ardından ise dosya Yargıtay'a gönderildi.

Yasemin Güneri'nin ‘Arınç'ın damadının ‘beraat' etmesine savcılık itiraz etti' başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Karara sadece savcılık itiraz etmedi. Ekrem Yeter'in avukatı Selçuk Nuray da müvekkili Yeter'in beraat etmesi talebiyle karara itiraz etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Ekrem Yeter, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp beraat etmişti. Beraat kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından da oyçokluğuyla onanmıştı.

Daire'nin verdiği beraat kararına bir üye muhalif kalmıştı. İstinaf Cumhuriyet Savcısı, beraat kararına itiraz etti. Savcı, itiraz dilekçesinde Ekrem Yeter'in örgüt üyesi olarak kabul edilmesi için gerekli delillerin mevcut olduğunu, Bank Asya hesap hareketlerinin, örgütün tepe yöneticileriyle yaptığı telefon görüşmelerinin sayısının örgüt üyeliğinden mahkum olmasını gerektirecek nitelikte olduğu halde ‘beraat' hükmü kurulmasının yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in avukatı da beraat kararına itiraz etti. Yeter'in avukatı Selçuk Nuray, Yargıtay'a gönderdiği itiraz dilekçesinde, “Bu kararın hukuki neden ve saiklerle tartışılması yerine müvekkilin kayınpederi olan sayın Bülent Arınç'ın siyasi kimliğinden dolayı çoğu siyasi hırs ve intikam duygusu ile yapıldığına şahit olduğumuz, kamuoyunu yanlış yönlendirici nitelikteki beyan ve ifadeler; kararın sosyal ve görsel medyada siyaseten linçe yönelik tartışılmasından dolayı üzüntü duyuyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.