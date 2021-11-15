Bulaşık makinesinin içerisine limon koyarsanız...

Bulaşık makineleri bizlere çok büyük bir kolaylık sunar. Fakat birçoğumuzun bulaşık makinesinden çıkan bulaşıklar maalesef bulanık ve lekeli. Bu sorundan bulaşık makinesinin içerisine limon koyarak kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...



Bulaşık makinesi mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdandır. Tek seferde dağ gibi bulaşığı yıkar ve zor temizlenen büyük tencereler, tavalar konusunda oldukça başarılıdır. Fakat her zaman makineden bulaşıklar tertemiz çıkmıyor. Bu sorundan makinenin içerisine limon koyarak kurtulabilirsiniz.

Bulaşık makinesinin sepetine koyacağınız limon kabuğu ya da bir dilim limon kirli bulaşıklarınızın makineden tertemiz ve leke olmadan çıkmasını sağlayacak. Tek yapmanız gereken limonu bardak rafına ya da çatal-kaşık bölmesine koymak ve makineyi her zamanki gibi çalıştırmak. Aynı zamanda limon bulaşıklarınızın tertemiz olmasına yardımcı olmakla kalmıyor, onların harika bir limon kokusuyla makineden çıkmasını da sağlıyor.

Limonun ne gibi bir işlevi var?

Limon asidik yapıdadır ve pH 2 değerine sahiptir. Bu da doğal ve etkili bir temizlik maddesi olmasını sağlar. Ayrıca limon antibakteriyel özellik taşır. Bu sayede bulaşıklardaki mikropları öldürür. Bulaşık makinesinin çeşitli bölgelerine saklanmış bakterileri dezenfekte eder. Yani limon sayesinde bulaşıklardaki inatçı lekeler çıkar, mis gibi bir kokuya sahip olur ve bakterilerden arınırlar.

Ayrıca yalnızca limon değil tıpkı onun gibi sitrik asit içeren lime, greyfurt, portakal gibi meyveler de limon gibi bulaşıkların tertemiz olmasını ve bakterilerin ölmesini sağlar.

Bulaşıklarınız yine de güzel yıkamıyorsa...

Bulaşıklarınız temiz bir şekilde makineden çıkmıyorsa filtreyi güzelce temizlemeniz ve tekrar doğru bir biçimde takmanız gerekir.

Makinenin içerisinde ve yıkanan bulaşıklarda kireç lekelerine rastlıyorsanız, suyu sert ve kireçli bir yerde yaşıyorsanız makinenizde mutlaka kireç çözücü kullanmalısınız. Kireç çözücü makinenizin performansını olumlu yönde etkileyecektir.

Tıkanmış fıskiyeler bulaşıkların üzerine düzgün bir şekilde su püskürtemez. Bu yüzden bulaşıklarınız kirli kalabilir. Fıskiyeler yemek artıkları ve yağ yüzünden tıkanır. Bunun önüne geçmek için düzenli olarak alt ve üst fıskiyeyi söküp temizlemelisiniz.

Ayrıca yıkamadan önce tabaklarınızdaki, tencerelerinizdeki, bardaklarınızdaki artıkları fırça yardımıyla arındırmalısınız. Yoksa makinenizde filtreniz, fıskiyeleriniz çabuk kirlenebileceği gibi makinenizin gider borusu da tıkanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.