Bulaşık makinesine büyük tavalar nasıl dizilmeli?

Bulaşık makineleri bize mutfakta çok büyük bir kolaylık sunuyor. Ancak bazen bulaşık makinesinden çıkan bulaşıklar bulanık ve lekeli oluyor. Bu durum bizim yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor olabilir. Bulaşık makinesi kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Cevabı haberimizde...



Bulaşık makinenizin içerisine koyduğunuz bulaşığı tekrar elinizde yıkamak zorunda kalmak istemiyorsanız, makineden bulaşıklarım tertemiz çıksın diyorsanız makinenizi kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Gelin birlikte öğrenelim...

Büyük tavalar ve borcamlar bulaşık makinesine nasıl yerleştirilmeli?

Büyük tavalar, karıştırma kapları, saklama kapları, tencereler, borcamlar bulaşık makinesine dizerken bize zorluk yaşatabiliyor. Onları makineye sığdırmak gerçekten zor oluyor. Fakat bulaşık makinesi üreticileri alt rafın köşeleri ve kenarlarının büyük bulaşıkları tutmak için tasarlandığını ve bu noktaların diğerlerine göre çok daha fazla temizlik sağladığını söylüyorlar. Küçük tavaları ve kaplarınızı ise ters yüz olacak şekilde üst rafa dizerek su ve deterjanın onları temizlemesini sağlayabilirsiniz.

Makineyi ne kadar doldurmak gerekiyor?

Bulaşık makineniz ne kadar yüksek performansa sahip olursa olsun dip dibe dizilmiş bulaşıkları mükemmel bir şekilde temizleyemez. Çünkü birbirine yapışan bulaşıkların arasına su ve deterjan nüfuz edemez. Aynı zamanda tıka basa dolu bir makinede bulaşıklarınız yıkama esnasında birbirine çarpabilir ve çatlayıp kullanılamaz bir hale gelebilir.

Bulaşıkları sıyırmadan makineye koymak doğru bir davranış mı?

Bulaşıklarınızın üzerinde kalmış yemek artıkları, yağlar sıyırılmadan bulaşık makinesine yerleştirilmemelidir. En yüksek performansa sahip bulaşık makinesi dahi donmuş kalmış artıkları çıkarmakta zorluk yaşayabilir.

Her ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir mi?

Her ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir diye bir kaide yoktur. Teflon tava ve tencereler, döküm tava ve tencereler, termos bardaklar, cam şişeler, el boyaması bardak ve tabaklar, plastik dondurma ve yoğurt kapları, plastik saklama kapları, alüminyum folyo, baskılı mutfak araçları, tahta mutfak eşyaları, özel bıçaklar, kristal bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya hiç de uygun değillerdir.

Çatal kaşıklar bulaşık makinesine nasıl yerleştirilmeli?

Çatal kaşıkları da gelişigüzel bir şekilde sepete koymak doğru değildir. Çünkü hepsi aynı yöne bakan kaşıklar iç içe girerse deterjan ve tazyikli sıcak su onlara ulaşamaz. Bu yüzden de güzel bir şekilde kirlerinden arınamazlar. Bunu engellemek için bazı çatal kaşıkları aşağıya, bazılarını yukarıya bakacak şekilde dizebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.