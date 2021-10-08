Bulaşık makinesi tabletiyle perde yıkanır mı?

Tül perdelerimizi yıkadık mı bembeyaz olup içimizi açmalarını isteriz. Fakat toza ve kire maruz kalan tül perdeler makineden gri bir renkte çıkar çoğu zaman. Farklı ürünler kullanarak istediğimiz beyazlığa ulaşmamız aslında mümkün. Peki tül perdeler nasıl beyazlatılır? Perde beyazlatmada püf noktalar neler? Nasıl bembeyaz tül perdelere sahip olacağınızı sizler için araştırdık...



Odayı gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi tül perdelerdir. Bembeyaz olsun içimizi açsın, odamızın havasını değiştirsin isteriz. Fakat zaman içerisinde toza ve kire fazlaca maruz kalan perdelerimiz o beyaz rengini kaybeder. Makinede yıkadığımızda bile sonuç genelde hüsran olur.

Hemen her kadının derdidir bir türlü o perdeleri sakız beyazı yapamamak. Peki aslında kullandığınız temizleyici ürünü değiştirerek çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi söylesek? Hatta aklınıza hiç gelmeyecek ürünlerle yıkayarak? Sizi daha fazla meraklandırmayalım, gelin tül perde beyazlatmak için kullanılabilecek ürünlere bir göz atalım...

Bulaşık makinesi kapsül deterjanı

Bulaşık makinesi kapsülünü çamaşır makinesine koyup tül perdelerinizi onunla yıkarsanız çıkan sonuca çok şaşıracaksınız. Sadece bulaşıklarda değil bulaşık makinesi deterjanları tül perdeler konusunda da çok başarılıdır. Tül perdeleriniz fazla kirliyse ilk önce onları en kısa programda ve 30 derecede ve en düşük sıkma devrinde yıkayıp kirlerinden arındırın. Daha sonra bulaşık makinesi kapsülünü tül perdelerin arasına koyun. Evet yanlış duymadınız, deterjan gözüne değil kazanın içerisine, tül perdelerin arasına koymanız gerekiyor. Daha sonra 40 derecede ve 600 devirde tüllerinizi yıkayın. Islak şekilde makinenizden çıkardığınız perdeleri asıp yerlerinde kurumasını sağlayın. Bembeyaz tül perdelerinizi güle güle kirletin...

Karbonat

Çamaşır makinenizin deterjan gözüne 2 yemek kaşığı karbonat koyup çalıştırırsanız tül perdeleriniz bembeyaz olacaktır. Karbonat yerine kabartma tozu da kullanabilirsiniz.

Rendelenmiş beyaz sabun

Beyaz sabunu rendeledikten sonra perdelerinizin arasında bir yemek kaşığı kadar serpin. Daha sonra 40 derecede makinenizi çalıştırın ve tertemiz, bembeyaz perdelerinizin keyfini sürün.

Sirke

Deterjan gözüne bir çay bardağı sirke ekleyip 30 derecede tül perdelerinizi yıkarsanız perdelerinize sinmiş kötü kokular yok olacaktır.

Toz şeker

Perdelerinizi yıkarken deterjan gözüne üç yemek kaşığı toz şeker koyup 40 derecede yıkarsanız perdeleriniz bembeyaz olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.