Buhar banyosu nasıl yapılır?

Buhar banyosu sayesinde cildinizde biriken kirden, yağdan, makyaj kalıntıları, ölü deri ve cildin altında biriken toksinlerden kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Peki buhar banyosu nasıl yapılmalı? Buhar banyosu yapıldıktan sonra cilde ne sürmek gerekir? Buhar banyosunun cilde ne gibi bir faydası var? Tüm bu soruların cevaplarını öğrenmek istiyorsanız haberimize gözatabilirsiniz...



Güzellik ve cilt bakım uzmanları cildi derinlemesine temizleyen en etkili uygulamanın buhar banyosu olduğunu söylüyor. Özellikle karma ve yağlı cilde sahip insanların her hafta düzenli bir şekilde buhar banyosu yapması gerekiyor. Buhar banyosu sayesinde ciltteki makyaj kalıntılarından, ölü deriden, gözeneklerde birikmiş kir ve yağdan kolay bir şekilde kurtulmak mümkün. Buhar banyosu ayrıca burun tıkanıklığına ve gribe de iyi gelmektedir.

Buhar banyosunun cilde ne gibi bir faydası var?

Buhar banyosu ciltte oluşmuş siyah noktaları temizler. Gözenekleri açarak makyaj kalıntılarını ve ciltteki kirleri derinlemesine bir şekilde temizler. Sivilce ve akne oluşmasına neden olan toksinlerden cildin arınmasını sağlar. Yüzde bulunan kasların rahatlamasına yardımcı olur. Kan dolaşımına hız kazandırır. Bu sayede strese bağlı olarak oluşan ciltteki yorgunluğu ve cansız görünümün ortadan kalkmasına yardımcı olur. Buhar banyosu yaparken kullanılan doğal otların ve yağların içeriğinde bulunan yararlı elementlerin cilde nüfuz etmesine destek olur. Ciltteki birikmiş fazla yağın dışarı atılmasına destek olur. Tamamen doğal ve çok kolay bir cilt temizleme uygulamasıdır. Kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Ölü derileri yumuşatarak ölü derinin altından taze ve canlı bir dokunun oluşmasını sağlar.

Buhar banyosu nasıl yapılmalı?

İşe varsa cildinizdeki makyajı temizleyerek başlayın. Buhar banyosunu yapmak için, geniş bir kaseye, kaynamış suya ve yüz havlusuna ihtiyacınız olacak. İki litre kaynar suyu kasenin içerisine dökün. Başınızı kasenin üzerine tutun ve buharın yüzünüze gelmesini sağlayın. Bu işlemi yaparken başınızın üzerine havlu koyun. Havlu buharın etrafa dağılmasını önleyecek ve buhar yüzünüze daha iyi nüfuz edecektir.

Buhar banyosu yapıldıktan sonra cilde ne sürmek gerekir?

Buhar banyosu yaptığınızda cildinizdeki gözenekler açılacaktır. Bu yüzden buhar banyosundan sonra kesinlikle makyaj yapmamalı ve kimyasal ürünler kullanmamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.