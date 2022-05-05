Bugün sağlık ocakları açık mı? 6 Mayıs Cuma (yarın) Devlet hastanesi açık mı, kapalı mı? Aile hekimleri 6 Mayıs'ta çalışıyor mu? Randevu alınır mı? Sağlıkçıların sendikası Hekimsen yaptığı açıklamada doktorların greve gideceğini duyurdu. Doktorlar 6 gün boyunca Mayıs ayında grevde olacak. 5- 6,17-18, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar hastanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. Peki 6 Mayıs Cuma günü sağlık ocakları kapalı mı? Aile hekimleri neden kapalı? Doktorlar, hastaneler, polikliniklerden randevu alınır mı?

Bugün sağlık ocakları açık mı? 6 Mayıs Cuma (yarın) Devlet hastanesi açık mı, kapalı mı? Aile hekimleri 6 Mayıs'ta çalışıyor mu? Randevu alınır mı? Sağlıkçıların sendikası Hekimsen yaptığı açıklamada doktorların greve gideceğini duyurdu. Doktorlar 6 gün boyunca Mayıs ayında grevde olacak. 5- 6,17-18, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar hastanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. Peki 6 Mayıs Cuma günü sağlık ocakları kapalı mı? Aile hekimleri neden kapalı? Doktorlar, hastaneler, polikliniklerden randevu alınır mı?

Ramazan bayramı tatilinden sonra hastane randebvusu olan vatandaşlar dikkat! Kamu sağlık kuruluşlarında görevli doktorlar bir süredir haklarının iyileştirilmesini talep ediyordu. Doktorlar 2022 yılında iş bırakma eylemlerine devam ediyor. Doktorlar Mayıs ayında 6 gün boyunca iş bırakacak. Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5- 6,17-18, 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıklamıştı.

Bugün sağlık ocakları açık mı?

Mayıs ayında 6 gün sürecek olan grev kararını alan sağlık çalışanları 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günü iş bıraktı. Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5,6,17,18,26 ve 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı. 6 gün sürecek olan grev kararı Hekimsen'in sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

6 Mayıs Cuma (yarın) Devlet hastanesi açık mı, kapalı mı?

6 gün uygulanacak grev boyunca sağlık kuruluşları resmî tatillerde sunulduğu şekilde devam edecek. Bu nedenle vatandaşların acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması istenecek. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak.

Aile hekimleri 6 Mayıs'ta çalışıyor mu?

6 Mayıs Cuma günü sağlık ocaklarında görevli olan doktorların iş bırakıp bırakmadığı merak ediliyor. Ramazan bayramı sonrası izin alan pek çok doktor da Perşembe ve Cuma günleri izinli olacak. Sağlık ocakları bazı bölgelerde açık olabilir. Bağlı olduğunuz sağlık ocağı ile telefon üzerinden irtibat kurabilirsiniz.