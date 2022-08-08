Bugün Ne Pişirsem? Kolay Ev Yemekleri Tarifi
Akşama ne yapsam? Bugün ne pişirsem? Pratik yemek tarifleri nelerdir? Gibi düşüncelerde olan, özellikle ev kadınları için kolay bir şekilde yapılanabilecek yemek tarifleri hakkında detaylara yer verdik. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde.
2022-08-08 12:35:52
Evde Kolay Yapılacak Yemekler Hangisi?
- Biberli Tavuk Sote
- Bezelye Yemeği
- Kolay Mac and Cheese Tarifi
- Sebzeli Yeşil Mercimek
- Patlıcan Yemeği
- Patatesli Tavuk
- Fırında Sebze Köfte
- Fırında Sebze Dizmesi
- İzmir Köfte
- Zeytinyağlı Kabak Tarifi.
- Sütlü Makarna Tarifi.
- Fırında Sebzeli Mücver Tarifi
- Lahmacun Tarifi.
- Fırında Ağzı Açık Mantı Tarifi.
- Güveçte Kaşarlı Kavurma Tarifi.
- Alinazik Tarifi.
- İrmikli Patates Köftesi Tarifi.
- Kozalak Mantı Tarifi.
- Çıtır Tavuk Tarifi.
- Yaprak Ciğer Tarifi.
- Tepside Pratik Kumpir
- Sirkeli Mini Börek Tarifi.
- Karbonatlı Börek
- Un Helvası
- Kıymalı Krep Börek Tarifi.
- Kuru Köfte Tarifi.
- Beşamelli Fırın Makarna Tarifi.
- Patatesli Mercimek Köftesi Tarifi
- Çoban Kavurma Tarifi.
- Mısır Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi.
- Arnavut Dolması Tarifi.
- Fasulye Borani Tarifi.
- Maraş Tava Tarifi.
- Fırında Sütlü Kabak
Pratik Yemek Tarifleri
Ankara tava tarifi
Malzemeler:
- 1,5 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı arpa şehriye
- 1 adet kapya biber
- 3 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 2 su bardağı et suyu
- 2 adet kuzu incik
- 2 adet domates
Et Sote Yemeği
Malzemeler
- 5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet soğan
- 500g kuşbaşı et
- 2 adet domates
- 4 adet sivri biber
- Pul biber
- Karabiber
- Kekik
- Sıcak su
- 1 Yemek kaşığı tuz
Köfteli Patlıcan Dizme
Malzemeler
- 3 adet büyük boy patlıcan
- 4 adet patates
- 2 adet domates
- 2-3 adet biber
- 250 gram kıyma
- 1 yumurta
- 1 büyük boy soğan
- 1-2 çorba kaşığı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı galeta unu
- 1 su bardağı ekmek içi
- 1 tutam maydanoz.
- diş sarımsak
- Tuz, kırmızı toz biberi,
- Karabiber, kimyon
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 2 çorba kaşığı salça
- 3 su bardağı su
Patates Çorbası
Malzemeler
- 3 adet orta boy patates
- 1 büyük boy soğan
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1-2 diş sarımsak
- Tuz
- Nane
- 6-7 bardak su
Kabak Mezesi Tarifi İçin Malzemeler
- 2 adet kabak
- 1 kâse garnitür mısır karışımı
- 1 kâse kaymaksız yoğurt
- 1 yemek kaşığı mayonez
- Tuz
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- Yarım demet ince kıyılmış dereotu
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