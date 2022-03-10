Bugün Marmaray ücretsiz mi? Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Marmaray son sefer saat kaçta? Marmaray 10-11-12-13 Mart'ta kaça kadar açık? İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da vatandaşların sıkça kullandığı Marmaray sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi. Ocak ayında yağan kar yağışında Marmaray seferleri belli saatler arasında ücretsiz olmuştu. Peki Mart ayında kar yağışında Marmaray ücretsiz olacak mı?

Bugün Marmaray ücretsiz mi? Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Marmaray 10-11-12-13 Mart'ta kaça kadar açık? Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurda giriş yağtı. Önce Karadeniz'de kendisini gösteren soğuk hava dalgası ardından tüm Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da da 10 Martt Perşembe günü başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışında ulaşımda da aksamalar meydana geldi. İş çıkışı Marmaray'ı kullanmak isteyenler "bu akşam Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? sorularını sormaya başladı.

Bugün Marmaray ücretsiz mi?

Ocak ayında yağan yoğun kar nedeniyle Marmaray seferleri ücretsiz olacağını açıklamıştı, ancak Mart ayında yağan kar yağışlarında henüz Marmaray seferelrinin ücretsiz olacağına dair açıklama gelmedi.

Marmaray saat kaça kadar çalışıyor?

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Marmaray'ın ulaşımda aksamaların önüne geçmek için 9 ile 13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar hizmet vereceği bildirildi.

İmamoğlu: Kar 4 gün boyunca sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da başlayan kar yağışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu açıklamasında: "Kar yağışı ve soğuk havanın 4 gün boyunca İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi gününe kadar sürecek olan soğuk havayla beraber bazı ilçelerimizde daha fazla olmak üzere kar kalınlığının yüksek sayılara ulaşacağını arkadaşlarım bana bildirdiler. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santime ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda kar kalınlığı 5 CM. Kar kalınlığı kuzeyde ve batıda daha etkili." dedi. .