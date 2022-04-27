Bugün kandil mi? Bu akşam ne kandili? Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi ne olmuştur? Kadir Gecesi önemi nedir? Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. İş yoğunluğu ve dalgınlık nedeniyle bazen önemli dini günler unutulabiliyor. Vatandaşlar bugün kandil mi, bugün ne kandili gibi soruları sıkça sormaya başladı. Diyanet Takvimine göre 2022 yılında 27 Nisan akşamı Kadir gecedir. Bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın incisi olarak kabul edilen Kadir Gecesi tüm Müslümanlar tarafından ibadetlerle geçirilecek.

Bugün kandil mi? Bu akşam ne kandili? Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi ne olmuştur? Kadir Gecesi önemi nedir? Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. İş yoğunluğu ve dalgınlık nedeniyle bazen önemli dini günler unutulabiliyor. Vatandaşlar bugün kandil mi, bugün ne kandili gibi soruları sıkça sormaya başladı. Diyanet Takvimine göre 2022 yılında 27 Nisan akşamı Kadir gecedir. Bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın incisi olarak kabul edilen Kadir Gecesi tüm Müslümanlar tarafından ibadetlerle geçirilecek.

Bin aydan daha hayırlı olduğuı söylenen Kadir Gecesi 27 Nisan'da tüm Müslümanlar tarafından heyecanla karşılandı. 27 Nisan 2022'de Kadir Gecesi nedeniyle camilerde, ibadethanelerde özel programlar düzenlendi. Bu kutsal gündem Milyonlarca Müslüman uzun aradan sonra Kovid-19 kısıtlaması olmadan camilerde ibadet edebilecek. Müslüman dünyası için Ramazan ayının incisi olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde elller dua ve günahların bağışlanması için Allah'a açılacak.

Bugün kandil mi? Bu akşam ne kandili?

2022 yılının en önemli dini günlerinden biri olan Kadir Gecesi 27 Nisan 2022'de yeryüzünü şereflendirdi. Kadir Gecesi ile Milyonlarca Müslüman ibadet edecek. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 27 Nisan akşamına denk geliyor.

Kadir Gecesi kandil mi?

Kadir Gecesi (Arapça: لیلة القدر), İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

Kadir Gecesi kandil mi?

Son olarak 17 Mart Perşembe günü Berat Kandili eda edilmişti. Ramazan ayının başlamasıyla Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirirken bir yandan da Kadir Gecesi'ni sabırsızlıkla bekliyordu. Ramazan ayının İncisi Kadir Gecesi nihayet geldi. 27 Nisan Çarşamba günü Müslümanlar Kadir Gecesi'nde camilerde olacak.

Kadir Gecesi ne olmuştur?

Allah, Kur'an'da Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

Kadir Gecesi önemi nedir?

Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ''azamet'' ve ''şeref'' demektir.

Bu gece ne kandili?

Ülkemizde ve dünyadaki tüm müslümanlar Kandil günlerinin ne zaman olduğunu merak ediyordu. İşte 2022 kandi günleri;

01/02 Şubat 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Regaip Kandili

27/28 Şubat 2022 Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç Kandili

17/18 Mart 2022 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Berat Kandili

27/28 Nisan 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Kadir Gecesi

07/08 Ekim 2022 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Mevlid Kandili .