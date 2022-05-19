Bugün İstanbul'da otobüsler bedava mı? 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı? İstanbul'da metrobüs, metro bugün (19 Mayıs) ücretsiz mi?

Bugün İstanbul'da otobüsler bedava mı? 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı? İstanbul'da metrobüs, metro bugün (19 Mayıs) ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil ve milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ta pek çok ilimizde toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Peki İstanbul'da toplu taşıma (otobüs,metrobüs,metro) 19 Mayıs'ta (bugün) ücretsiz mi, bedava mı?