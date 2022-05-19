Bugün İstanbul'da otobüsler bedava mı? 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı? İstanbul'da metrobüs, metro bugün (19 Mayıs) ücretsiz mi?
Bugün İstanbul'da otobüsler bedava mı? 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı? İstanbul'da metrobüs, metro bugün (19 Mayıs) ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil ve milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ta pek çok ilimizde toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Peki İstanbul'da toplu taşıma (otobüs,metrobüs,metro) 19 Mayıs'ta (bugün) ücretsiz mi, bedava mı?
2022-05-19 10:04:57
19 Mayıs Atatürk'ü Anna Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul'da şenlik havasında kutlanacak. Milli bayramlardan olan 19 Mayıs'ta İstanbul'da ailesiyle kent gezintisi yapmak isteyenler İETT otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.
Bugün İstanbul'da otobüsler bedava mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anna Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İETT'den beklenen açıklama geldi. İETT açıklamasında 19 Mayıs'ta (bugün) otobüs, metrobüs ve metro seferlerinin vatanaşlara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı?
İETT'den yapılan açıklamada "19 Mayıs'ta tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek." denildi.
19 Mayıs'ta Adalar vapuru bedava mı?
Ancak yapılan açıklamada 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşımın Havalimanı hatları ve Adalar'da yapılan seferleri kapsamadğı belirtildi.
Marmaray İstanbul'da 19 Mayıs'ta ücretsiz mi?
Marmaray'ı sık kullanan vatandaşlara müjde geldi. Yapılan açıklamada Marmaray 19 Mayıs'ta tüm gün boyunca ücretsiz olacak.
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