Bugün hangi takımın maçı var? 6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 6 Ağustos Cumartesi Süper Lig maç takvimi

2022-2023 Süper Lig'de ilk hafta maçları 5 Ağustos'ta oynana İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması ile başladı. Son şampiyon Trabzonspor İstanbulspor'u 2 golle geçerek 3 puanı aldı. Süper Lig'de kendi takımlarının amaçlarını bekleyenler Bugün hangi takımın maçı var? 6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? sorularına yanıt arıyor. Süper Lig'de ilk hafta mücadeleleri 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı ile son bulacak. İşte 6 Ağustos Cumartesi Süper Lig maç takvimi...

2022-2023 Süper Lig'de ilk hafta maçları 5 Ağustos'ta oynana İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması ile başladı. Son şampiyon Trabzonspor İstanbulspor'u 2 golle geçerek 3 puanı aldı. Süper Lig'de kendi takımlarının amaçlarını bekleyenler Bugün hangi takımın maçı var? 6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? sorularına yanıt arıyor. Süper Lig'de ilk hafta mücadeleleri 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı ile son bulacak. İşte 6 Ağustos Cumartesi Süper Lig maç takvimi...

Spor severlerin merakla beklediği Süper Lig nihayet başladı. 2022-2023 sezonunda takımlarını ekran başında desteklemek isteyen taraftarlar hangi maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor. İlk hafta mücadelesi 5 Ağustos Cuma günü başladı. Süper Lig'de 6 Ağustos Cumartesi günü 2 karşılaşma oynanacak. 7 Ağustos Pazar günü ise 3 maç oynnacak. Haftanın son günü 8 Ağustos Pazartesi günü de 3 karşılaşma oynanacak ve ilk hafta sonunda puan durumu oluşacak.

Bugün hangi takımın maçı var?

6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş-Kayserisporla karşılacak. Ardından Karagümrük Alanyaspor ile karşılaşacak. Son olarak Giresunspır Adana Demirspor ile karşılaşacak.

6 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var?

6 Ağustos Cumartesi 19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

6 Ağustos Cumartesi 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

7 Ağustos Pazar hangi maçlar var?

7 Ağustos Pazar 19:15 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR

7 Ağustos Pazar 19:15 BITEXEN GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

7 Ağustos Pazar 21:45 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

8 Ağustos Pazartesi kimin maçı var?

8 Ağustos Pazartesi 19:15 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

8 Ağustos Pazartesi 21:45 MKE ANKARAGÜCÜ - ARABAM.COM KONYASPOR

8 Ağustos Pazartesi 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - ÜMRANİYESPOR

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