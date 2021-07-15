Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz Perşembe bankalar, kargolar açık mı? Kurban bayramından önce bankadaki işlerini bitirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz'da bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu sorguluyor. 15 Temmuz Perşembe resmi tatil günleri içinde yer alıyor. Peki resmi tatillerde bankalar ve kargolar açık mı?

Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz Perşembe bankalar, kargolar açık mı? Kurban bayramından önce bankadaki işlerini bitirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz'da bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu sorguluyor. 15 Temmuz Perşembe resmi tatil günleri içinde yer alıyor. Peki resmi tatillerde bankalar ve kargolar açık mı?

Milyonlarca kişi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlamak üzere. Vatandaşlar Kurban Bayramı öncesinde banka işlerini halletmek için bankalara akın etti. 15 Temmuz'da bankaya gitmek isteyenler bankaların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor. Peki bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz Perşembe günü bankalar çalışıyor mu?

Bugün bankalar açık mı?

Bugün yani 15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil olması dolayısıyla bankalar hizmet vermiyor. İnternet bankacılığı ile yapılan EFT işlemleri de bir gün sonra hesaplara geçecek. 16 Temmuz 2021 Cuma günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.

15 Temmuz Perşembe bankalar açık mı?

15 Temmuz kabul edilen kanuna göre resmi tatil sayılıyor. Bankalar 15 Temmuz Perşembe günü kapalı olacak.

15 Temmuz'da FAST gönderilir mi?

Bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük 2000 TL limit bulunuyor.

15 Temmuz'da bankalar açık mı?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olması nedeniyle kargolar kapalı olacak. Aras Kargo, 15 Temmuz çalışma durumu ile ilgili şu detayı açıkladı;"Değerli Müşterilerimiz,15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz.16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz."

15 Temmuz'da PTT açık mı?

PTT bir kamu kuruluşu olduğu için resmi tatillerde kapalı olur. 15 Temmuz'da resmi tatil günleri içinde olduğundan PTT'ler 15 Temmuz'da kapalıdır.

EFT nedir?

Elektronik Fon Transferi ya da kısa adı ile EFT Türkiye'de ilk olarak 1 Nisan 1992 tarihinde TCMB bünyesinde sistemin devreye girmesi ile başlatılmış olup, kısaca iki farklı banka arasındaki TL cinsinden ödemelerin gerçekleştirilmesi işi olarak tanımlanabilir.

Türkiye'de EFT sistemi TCMB tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk TCMB'ye aittir.

Bugün, EFT Sistemi sayesinde kuruluşlar ve bireyler, bankalarının kendilerine sunduğu telefon bankacılığı ve internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak, diğer şahıslara yönelik ödemelerini, kredi kartı borçlarını, telefon, doğalgaz, elektrik, su, yakıt, okul taksidi gibi birçok türdeki ödemelerini günü geldiğinde, anında gerçekleştirebilmekte; bu da ülke içerisindeki mali ve finansal dengelerin sağlanmasında önemli katkı sağlamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.