29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'in resmi tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar AVM'lerde alışveriş yapmak ve vakit geçirmek istiyor ancak AVM'lerin 29 Ekim'de açık olup olmadığını araştırıyor. Peki Bugün AVM'ler açık mı? 29 Ekim'de AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı? AVM'ler 29 Ekim'de kaçta açılacak kaçta kapanacak? Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle AVM'ler uzun süre kapalı aklmıştı. Normalleşmeye döndükten sonra AVM'ler normal çalışma düzenine girdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim'in resmi tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar AVM'lerde alışveriş yapmak ve vakit geçirmek istiyor ancak AVM'lerin 29 Ekim'de açık olup olmadığını araştırıyor. Peki Bugün AVM'ler açık mı? 29 Ekim'de AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı? AVM'ler 29 Ekim'de kaçta açılacak kaçta kapanacak? Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle AVM'ler uzun süre kapalı aklmıştı. Normalleşmeye döndükten sonra AVM'ler normal çalışma düzenine girdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle milyonlarca kişi resmi tatilde. Hafta sonu ile birlikte3 güne çıkan tatilde AVM'ye giderek alışveriş yapmak isteyenler, sinema ve tiyatroya gitmek isteyenler 29 Ekim'de AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı? sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi üzerine her yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ulusal bayramlar içinde yer alır ve bu günde resmi tatil uygulanır. 29 Ekim'in tatil olmassını fırsat bilerek gezmek isteyenler Bugün AVM'ler açık mı? 29 Ekim'de AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı? AVM'ler 29 Ekim'de kaçta açılacak kaçta kapanacak? gibi sorulara yanıt arıyor.

Bugün AVM'ler açık mı?

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu günü gezerek ve eğlenerek geçirmek isteyenler bugün AVM'ler açık mı? sorusunu soruyor. 29 Ekim'de tüm AVM'ler açık olacak. Pandemi sürecinde AVM'ler çok uzun süre kapalı kaldı. Ancak normalleşme süreci ile birlikte AVM'ler normal çalışma düzenine girdi. AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları belirlenen saatler aralığında açık olur. Peki AVM çalışma saatleri nedir?

AVM'ler 29 Ekim'de kaçta açılacak kaçta kapanacak?

AVM'ler koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla normal çalışma düzenine girdi. İşte AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri;

Hafta içi: 10.00- 22.00

Cumartesi: 10.00- 22.00

Pazar: 10.00- 22.00

29 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede kutlanan ulusal bir bayramdır. Ulusal bayram olması bakımından 29 Ekim günü resmi tatil uygulanır. 29 Ekim'de bir çok çalışan izinlidir. Ayrıca bu günde kamu kurumları da çalışmaz. 29 Ekim ile kanunda şöyle deniliyor: “1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.”

29 Ekim nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

Cumhuriyet ilan edildiği sırada henüz 29 Ekim günü bayram ilan edilmemiş, kutlamalar konusunda bir düzenleme yapılmamıştı; 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te Hariciye Vekaletince (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir yasa teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı, 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edildi. "Cumhuriyetin İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel Günüünn Milli Bayram Addi Hakkında Kanun" ile 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nın millî bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in onuncu yılı nedeniyle verdiği Onuncu Yıl Nutku (29 Ekim 1933)

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Hükûmet 27 Mayıs 1935'te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yaparak ülkede kutlanan bayramları ve içeriklerini yeniden belirledi. Daha evvel Meşrutiyet'in ilan günü olan Hürriyet Bayramı ile Saltanatın kaldırılış günü olan Hâkimiyet Bayramı millî bayramlar arasından kaldırılarak kutlanmasına son verildi. Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günü "ulusal bayram" olarak ilan edildi ve devlet adına yalnız o gün tören yapılması karara bağlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.