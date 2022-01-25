Bugün AVM'ler açık mı? 25 Ocak Salı AVM'ler kaçta kapanacak? İstanbul'da AVM'ler saat kaça kadar açık? İstanbul'da olumsuz hava koşulları iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. İstanbul'da 21 Ocak Cuma günü başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'lerin kapanış saatinin erkene çekildiğini açıklamıştı. İstanbul'da AVM'lere gitmek isteyenler de AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu sorusuna yanıt arıyor.

İstnabul'da dün AVM'lerle ilgili önemli bir karar alınmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklama ile AVM'lerin 19.30'da kapanacağını açıklamıştı. İstanbul'da yoğun kar yağışları devam ederken AVM'ye gitmek isteyen vatandaşlar Bugün AVM'ler açık mı? 25 Ocak Salı AVM'ler kaçta kapanacak? İstanbul'da AVM'ler saat kaça kadar açık? gibi soruları somaya başladı. İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle yeni tedbirler açıklandı.

Bugün AVM'ler açık mı?

24 Ocak Pazartesi günü AVM'lerin kapanış saati ile ilgili önemli düzenleme yapılmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da devam eden kar yağışları nedeniyle AVM'lerin saat 19.30'da kapatılacağını duyurmuştu. Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: "Kıymetli İstanbullular, İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle #AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da KAPATILACAKTIR. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim." İstanbul'da 25 Ocak Salı günü ise AVM'ler açık olacak. AVM'lerin kapanış saatine ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

25 Ocak Salı AVM'ler kaçta kapanacak?

25 Ocak Salı günü AVM'lerin kapanış saatine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. AVM'ler normal mesai saatlerinde saat 22.00'ye kadar açıktı.

İstanbul'da özel araçla dışarı çıkmak yasaklandı

İstanbul Valisi A li Yerlikaya yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da yeni tedbirleri duyurdu. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da özel araçlarla dışarı çıkmanın yasaklandığı duyuruldu. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." .