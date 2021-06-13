Bugün 448 bin kişi aşı randevusu aldı
Kovid-19 ile mücadelede başlatılan toplumsal bağışıklama kapsamında, Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı.
Kovid-19 ile mücadelede başlatılan toplumsal bağışıklama kapsamında, Türkiye genelinde bugün 448 bin kişi Kovid-19 aşı randevusu aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 aşılama sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında, "Bugün 448 bin kişi için aşı günü." ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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