Bugün (31 Ağustos) İstanbul'da dolu saat kaçta yağacak? İstanbul'da dolu mu yağacak? Dolu yağışı ne zaman başlayacak? soruları İstanbul'da aracıyla dışarda olan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. AFAD'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve dolu yağışı uyarısı geldi. Geçtiğimiz yıllarda dolu yağışları nedeniyle araçlar büyük hasar almış ve araç sahipleri maddi olarak oldukça zarara girmişti. Dolu beklentisi araç sahiplerini endişelendirmeye başladı. Peki İstanbul'da 31 Ağustos'ta dolu yağacak mı?

Bugün (31 Ağustos) İstanbul'da dolu saat kaçta yağacak? İstanbul'da dolu mu yağacak? Dolu yağışı ne zaman başlayacak? soruları İstanbul'da aracıyla dışarda olan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. AFAD'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve dolu yağışı uyarısı geldi. Geçtiğimiz yıllarda dolu yağışları nedeniyle araçlar büyük hasar almış ve araç sahipleri maddi olarak oldukça zarara girmişti. Dolu beklentisi araç sahiplerini endişelendirmeye başladı. Peki İstanbul'da 31 Ağustos'ta dolu yağacak mı?

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sarı kodlu uyarı geldi. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yer alan pek çok ilde sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yayımlanmanın ardndan AFAD'dan da son dakika uyarısı geldi. AFAD bu kez dolu yağışı konuısunda vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Bugün (31 Ağustos) İstanbul'da dolu saat kaçta yağacak?

AFAD'ın uyarısında dolu yağışının başlama saatine dair bir bilgi verilmedi. Ancak İstanbul'da kent genelinde sağanak yağışla birlikte dolu yağışının da beklendiği belirtildi. Araç sahipleri 31 Ağustos'ta araçlarını daha korunaklı yerlere çekmesinde fayda var.

İstanbul'da dolu mu yağacak?

AFAD son uyarısını SMS ile yaptı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların telefonlarına gelen uyarıda dolu yağışı vurgusu yapıldı. Uyarıda "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadeleri yer aldı.

Dolu nedir?

Dolu, bir yağış türü. Kule tipi bulutlardaki düşey hava sirkülasyonuna kapılan bulut damlacıklarının bulut içindeki 0 ile -40 derece santigrat seviyelerini geçerken (donma ve erimeler ile) tabaka tabaka büyümesi ile oluşur.

Bulut içinde düşey hava sirkülasyonunu ve yerçekimini yenerek yere düşen dolu taneleri bulut ile yer arasındaki hava sıcaklığından çok fazla etkilenmez. Ama bulut tabanından ayrılan kar kristalleri içinden geçtiği hava tabakasının sıcaklığına göre, kuşbaşı kara, granül şeklindeki kara, sulusepkene, yağmura veya donan yağmura dönüşebilir.

AFAD nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

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