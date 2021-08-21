DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Enerjide acele kamulaştırma kararı
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken dolar tahmini
Steinbeck’ten yazarlara 6 edebiyat sırrı
Hamile öğretmenlere PCR testi zorunlu mu? Hamile öğretmenler idari izinli mi?
Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı
Avustralya'da halk sokağa döküldü: ''Koronavirüs yasakları'' protestosu
'Ermenistan Ordusu'nun yenilenmesi için Kasım 2020'den beri Rusya'dan silahlar aldık'
Öğretmenlerden seminerde PCR (korona testi) istenecek mi?
Beyin kanaması geçiren Akusta’nın sağlık durumunda flaş gelişme
İşte, Vedat Milor’un bir adaya düşse yanına alacağı 3 kitap ve 3 film
PCR testi özel araçlar için zorunlu mu? PCR (korona testi) hususi araçla seyahatlerde zorunlu mu?
Öğretmenlere PCR zorunluluğu ne zaman başlıyor?
Türkiye'de yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
Usta İsim: Beklemeyin! Altın bu diplere düşmeyecek
Banka havale işlemlerinde dikkat!

TIMETURK / GENEL / Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı

Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, 'İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı' açıklamasını yaptı.İstanbul Valiliği, 'İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı' açıklamasını yaptı.

53 Dakika Önce
2021-08-21 09:59:33
Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı ve darp olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'ya binadan caddeye çıktığı sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiği anlaşıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın S.O. adlı şüpheli şahıs olduğu tespit edildi ve bugün saat 05.30'da Silivri ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz" denildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş