İstanbul Valiliği, 'İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı' açıklamasını yaptı.İstanbul Valiliği, 'İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı' açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı ve darp olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'ya binadan caddeye çıktığı sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiği anlaşıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın S.O. adlı şüpheli şahıs olduğu tespit edildi ve bugün saat 05.30'da Silivri ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz" denildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.