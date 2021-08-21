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Buğra Kavuncu'ya kim saldırdı? Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi yakalandı mı?
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Buğra Kavuncu'ya kim saldırdı? Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi yakalandı mı?

Buğra Kavuncu'ya kim saldırdı? Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi yakalandı mı? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldığı bir televizyon programından çıkışta bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırı ile yere yığılan Buğra Kavuncu şans eseri ağır yara almadan saldırıdan kurtuldu. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği Buğra Kavuncu'ya saldıran şahsın yakalandığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-21 13:08:48
Buğra Kavuncu'ya kim saldırdı? Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi yakalandı mı?

Buğra Kavuncu'ya kim saldırdı? Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi yakalandı mı? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldığı bir televizyon programından çıkışta bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırı ile yere yığılan Buğra Kavuncu şans eseri ağır yara almadan saldırıdan kurtuldu. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği Buğra Kavuncu'ya saldıran şahsın yakalandığını açıkladı.

Buğra Kavuncu'ya kim saldırdı?

Buğra Kavuncu katıldığı bir televizyon programı çıkışı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kavuncu saldırı sonrası açıklamasında "Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım" dedi. İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darbeden zanlının yakalandığını bildirdi.

Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi yakalandı mı?

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30'da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."

Buğra Kavuncu kimdir?

Buğra Kavuncu 01.01.1973'te dünyaya geldi. Evli ve 2 oğlu, birde kızı olan Buğra Kavuncu Ankara Atatürk Lisesi ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına atılmıştır.

Farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır.

Satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir. Rusça, Kazakça ve İngilizce bilmektedir. Baba tarafından aslen Adana Ceyhan'lıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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